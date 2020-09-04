Скандал в Германии, победный гол Зинченко и сенсация от Венгрии: чем запомнились матчи 1-го тура Лиги наций

Сборная Германии упустила победу над Испанией из-за гола Хосе Луиса Гайи, оформленного по окончании добавленного времени. Александр Зинченко принёс Украине победу над Швейцарией. Венгры переиграли в гостях Турцию благодаря мощному удару Доминика Собослои со штрафного. Капитан ирландцев Шейн Даффи принёс своей команде ничью с Болгарией. RT рассказывает, как стартовал новый розыгрыш футбольной Лиги наций.

Упущенная победа Германии и гол Гайи на шестой добавленной минуте

Главным событием первого игрового дня Лиги наций стала встреча Германии и Испании. Команды не встречались на официальном уровне вот уже десять лет, и у немцев было огромное желание поквитаться за поражения в финале Евро-2008 и полуфинале чемпионата мира 2010 года.

Планы подопечных Йоахима Лёва едва не были испорчены слабой игрой Эмре Джана в первом тайме. Защитник действовал очень ненадёжно, что чуть не привело к двум голам в исполнении Родриго. Лишь из-за его собственной неточности и уверенной игры Кевина Траппа, заменившего победителя Лиги чемпионов Мануэля Нойера, счёт к перерыву так и не открылся.

У немцев хватало своих моментов, и с возобновлением игры они всё-таки один из них реализовали. Прострел Робина Гозенса позволил Тимо Вернеру оказаться с мячом в чужой штрафной и точно пробить по воротам Давида де Хеа, что должно было привести в полный восторг болельщиков «Челси».

Испанцы старались отыграться, и дважды Ансу Фати отправлял мяч за спину Траппу, однако один его гол в середине второго тайма был отменён из-за офсайда, а второй — в компенсированное время — из-за фола Серхио Рамоса на Маттиасе Гинтере. Из-за того, что немецкий футболист в этом эпизоде получил травму, матч был продлён, и тогда уже на шестой минуте Хосе Луис Гайя отнял победу у Германии после скидки Родриго. Немцы пытались настоять на том, что ответный мяч был забит из офсайда, но в этот раз арбитр принял решение в пользу испанцев. Встреча между грандами мирового футбола закончилась ничьей.

Голевые пасы дебютантов и победный удар Зинченко

Лидерство в четвёртой группе дивизиона A захватила Украина. Подопечные Андрея Шевченко обыграли во Львове сборную Швейцарии со счётом 2:1. За время паузы состав украинской команды претерпел некоторые изменения, благодаря чему эта победа и стала возможной.

Счёт в матче был открыт уже на 14-й минуте. Дебютант сборной Александр Тымчик удачно откликнулся на пас Руслана Малиновского и попытался переиграть Яна Зоммера, но после того, как первая попытка не удалась, защитник отдал мяч Андрею Ярмоленко, и уже тот открыл счёт ударом пяткой. Забитый мяч, правда, сыграл злую шутку с украинцами — они отдали инициативу сопернику, и Харис Сеферович сумел до перерыва восстановить равновесие.

Во втором тайме Ярмоленко руководил атакующими действиями всей команды и однажды отправил вперёд новичка сборной Богдана Михайличенко. Игрок «Андерлехта» отпасовал в центр, откуда в одно касание пробил Александр Зинченко. Бывший игрок «Уфы» в итоге стал автором победного гола, на который швейцарцы уже ничем не ответили.

Гол со штрафного и предупреждение для России

Сборные России и Венгрии в Будапеште будут оспаривать лидерство в своей группе дивизиона B. Подопечные Марко Росси смогли на выезде переиграть турецкую команду и завоевать три очка.

Эта игра получилась не такой результативной, как матч в Москве, но была даже более интересной. Венгры полностью переиграли турок в первом тайме и были обязаны вести хотя бы с разницей в два мяча. Особенно старался Филип Холендер, родившийся в Сербии, но решивший представлять родину своего дедушки.

Сборную Турции, которой явно не хватало своих болельщиков, спасал только вратарь Угурджан Чакыр, но и он оказался бессилен, когда на 80-й минуте Доминик Собослаи реализовал штрафной прямым ударом с 30 метров. Пускай венгры так и не забили с игры, но свою победу они заслужили, и теперь считать их аутсайдером встречи с Россией будет никак нельзя.

Повторение немецко-испанского сценария и успех Уэльса

Матч Болгарии и Ирландии в дивизионе B прошёл по схожему сценарию с игрой Германии и Испании. Балканцы на правах хозяев поля в начале второго тайма открыли счёт благодаря голу Божидара Краева, прошедшему между Шейном Даффи и Джоном Иганом. Однако удержать победу они не смогли.

Подопечные Стивена Кенни, проводившего первый матч в качестве наставника Ирландии, сумели отыграться Гол забил в компенсированное время тот же Даффи, реализовавший угловой. Для капитана островитян это уже не первый случай, когда он спасал сборную от поражения — в прошлом году он сделал то же самое во встрече с Данией.

Эта ничья позволила Уэльсу подняться на первое место в четвёртой группе. Валлийцы с минимальным счётом одержали победу над сборной Финляндии. Будущие соперники сборной России по Евро-2020 не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот, в то время как у подопечных Райана Гиггза одна такая попытка была, и её на 80-й минуте реализовал Киффер Мур.

Победа Ольсенов и самое скучное противостояние Лиги наций

Самый результативный матч первого дня Лиги наций был зафиксирован в дивизионе D. В островном дерби Фарер и Мальты победу со счётом 3:2 одержала скандинавская сборная.

За результат в ней отвечали обладатели одной и той же фамилии. После того, как Клеминт Ольсен открыл счёт, его заменил однофамилец Андреас, который, в свою очередь, восстановил равновесие после двух голов мальтийских игроков. На 90-й минуте победу фарерцам принёс Брандур Хендрикссон, который тоже носит фамилию Ольсен, но не выступает под ней, чтобы отличаться от соотечественников.

В параллельном же матче Латвии и Андорры ни одного гола зафиксировано не было. Эти две команды продолжили традицию нулевых ничьих, начатую ещё в прошлом розыгрыше Лиги наций. Остановить эту сухую серию из трёх матчей мог бы Янис Икаунекс, однако он не смог реализовать пенальти во втором тайме.