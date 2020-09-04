Тренер сборной Сербии: на поле чувствовалась разница между нашими командами

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Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович подвёл итоги матча первого тура группового этапа Лиги наций с командой России (1:2)
Тренер сборной Сербии: на поле чувствовалась разница между нашими командами
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я считаю, что была хорошая игра. В первом тайме мы хорошо себя показали. Во втором тайме нам было тяжело, но это не оправдание. Мы сыграли так, как могли. Чувствовалась разница между нашими командами. Неприятно проигрывать. Физически мы были готовы не до конца. Из-за этого было большое количество ошибок. Думаю, для нас это станет уроком. Сборная России в этом плане имела преимущество. В чемпионате России уже сыграно несколько матчей», — заявил Тумбакович после матча.

Ранее Черчесов заявил, что не слишком доволен игрой против сербов.

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