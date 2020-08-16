Рекорд Хэмилтона, рискованная тактика Феттеля и штраф Квята: чем завершился Гран-при Испании в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Испании в «Формуле-1». Он побил рекорд Михаэля Шумахера по попаданию на подиум, финишировав в первой тройке в 156-й раз за карьеру. Пилот Mercedes имел хорошие шансы заодно завоевать «Большой шлем», но напарник Валттери Боттас в последний момент лишил его быстрейшего круга. Себастьян Феттель благодаря тактике с одним пит-стопом поднялся на седьмое место. Даниил Квят показал 12-й результат, получив пятисекундный штраф за игнорирование синих флагов.

Первый день

Год назад перед Гран-при Испании, который тоже являлся шестым этапом в календаре, ситуация в чемпионате «Формулы-1» была гораздо более интригующей, чем сейчас. Хотя пилоты Mercedes безоговорочно лидировали, между собой их разделяло всего одно очко, и первым в рейтинге шёл Валттери Боттас, а не Льюис Хэмилтон. Теперь же британский пилот выигрывал сразу 30 баллов у ближайшего преследователя Макса Ферстаппена, который на прошлой неделе смог прервать победную серию немецкой конюшни.

В Барселоне пилоты Mercedes были настроены взять убедительный реванш у голландца. Уже с первых свободных сессий стало ясно, что противопоставить что-то Хэмилтону и Боттасу всем будет непросто. Ферстаппену хватало скорости только на то, чтобы проигрывать им чуть меньше секунды.

При этом обозначилась плотная борьба за третье место. В неё включился даже Себастьян Феттель, чей сезон в Ferrari можно назвать провальным. На вновь сконструированной машине он показал в первой сессии почти идентичное с Ферстаппеном время. Правда, во второй тренировке он уже не был так быстр и стал лишь 12-м, а поближе к Ферстаппену переместились Даниэль Риккардо, Ромен Грожан и Шарль Леклер.

Второй день

В субботу бросить вызов Ферстаппену попытались новые лица. Его главными преследователями стали Карлос Сайнс и вылечившийся от коронавирусной инфекции Серхио Перес. Свои притязания на второй и третий ряды стартовой решётки высказали также Леклер и Пьер Гасли. Седьмое место пилота AlphaTauri стало неожиданным, особенно на фоне слабых показателей Даниила Квята, для которого первая десятка была каждый раз недосягаемой.

Хэмилтон и Боттас как соревновались между собой во всех трёх свободных сессиях, так и продолжили это делать в квалификации. Сильная жара, которой стараются избежать организаторы, из-за чего Гран-при Испании обычно проходит в мае, им помехой не была. Они выжимали максимум из самых мягких шин и даже могли себе иногда позволить отдыхать, пока остальные пилоты боролись за выход в следующий раунд. Победителем внутрикомандного спора в итоге стал Хэмилтон. Он не только завоевал 92-ю поул-позицию за карьеру, но и стал первым в истории пилотом, который попал на первый ряд стартовой решётки в 150-й раз.

Самая выгодная позиция за Mercedes досталась, как и ожидалось, Ферстаппену. Пилотам Racing Point не хватило двух-трёх десятых секунды, чтобы навязать ему борьбу, но для Серхио Переса и Лэнса Стролла одновременное попадание в пятёрку всё равно было успехом.

Самым захватывающим моментом квалификации стала борьба за два последних места в третьей сессии. Александра Албона, Ландо Норриса и Себастьяна Феттеля разделили всего лишь 0,005 секунды. Лишним в этой компании оказался немецкий пилот Ferrari. Сразу за ним на 12-й строчке оказался Квят, который вновь уступил Гасли в квалификации. Россиянину повезло, что он избежал штрафа в три позиции за блокировку Кевина Магнуссена в первой сессии квалификации, иначе на неподходящей для обгонов испанской трассе о борьбе за очки можно было бы забыть.

Гонка

В начале воскресной гонки Mercedes дал единственную за весь уикенд слабину. Боттас не смог мощно стартовать и пропустил вперёд Ферстаппена и Переса, а также едва смог отбить атаку Стролла. Обойти розовый болид он вскоре смог, но голландец успел за это время вырваться вперёд почти на две секунды. Он даже выигрывал у Боттаса больше, чем проигрывал Хэмилтону, пока лидер гонки не начал борьбу за быстрейший круг.

LAP 1/66



A slow start by Bottas as he drops to P5, behind the two Racing Points



He does get back past Perez but is down in P4 from P2#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/rV7jmuoV9i — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Неудачный старт был и у Квята, однако он отыграл две позиции так же быстро, как и потерял их. За счёт более скоростных шин россиянин даже стал прессинговать Феттеля, но на позицию для атаки так и не выехал. В итоге ему всё-таки пришлось сбавить темп, чтобы поберечь резину до пит-стопа.

Довольно рано на износ шин пожаловался Ферстаппен, и после посещения боксов он вернулся на третье место между Mercedes и Racing Point. Синхронный ответ немецкой конюшни не позволил зафиксировать такое расположение пилотов в пелотоне. Боттас снова стал третьим на почтительном расстоянии от Ферстаппена.

Гонка так и шла спокойно, пока не произошла проблема с двигателем у Леклера. Пилот Ferrari, замыкавший десятку, вдруг развернулся и остановился. Ему удалось вновь завести машину и доехать до боксов, но надежды на продолжение гонки больше не было. Позже выяснилось, что мотор не выдержал контакта с бордюром.

LAP 38/56: YELLOW FLAG



Charles Leclerc spins and then comes to a halt



He eventually restarts his engine but rejoins in P20#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/vtvTl4o5Ru — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

После второй серии пит-стопов положение в первой четвёрке не изменилось, а за ней оказался Феттель. Пилот Ferrari не спешил ещё раз менять шины и намеревался доехать на старых покрышках до финиша, рискуя вовсе не закончить гонку. Удержаться на пятом месте ему было слишком сложно, но любой результат в первой десятке всё равно был бы успехом для итальянской команды. Постепенно Феттеля обогнали Стролл и Сайнс, но Албону он седьмую позицию не уступил и в итоге финишировал на ней.

LAP 60/66



Ferrari 2020 v Ferrari 2021, as Vettel and Sainz battle for P6



And the McLaren driver - who replaces Vettel at Ferrari next year - eventually wins out#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/KbL7tWXrG4 — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Хэмилтон во второй половине гонки в погоне за быстрейшим кругом стал собирать круговых. Требование стюардов пропустить лидера гонки соблюдали не все, и первым пятисекундный штраф за игнорирование синих флагов получил Перес, что в итоге обернулось для него потерей четвёртого места. За ним аналогичное наказание получил Квят, что окончательно лишило его шансов на очки. После пит-стопов он поднялся на 12-е место и в итоге остался на нём.

На последних кругах Боттас решил испортить напарнику праздник от завоевания «Большого шлема» и заехал на пит-стоп за новыми шинами. Свой коварный план финн смог воплотить в жизнь. Он успел установить быстрейший круг и заработал себе лишнее очко. Сам он финишировал третьим вслед за Ферстаппеном, а Хэмилтон отпраздновал 88-ю победу за карьеру. Вместо «Большого шлема» пилот Mercedes добился другого, ещё более впечатляющего достижения. Он отнял у Михаэля Шумахера рекорд по попаданию на подиум, заняв место в первой тройке в 156-й раз.