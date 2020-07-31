«Остаётся на самоизоляции»: пилот «Формулы-1» Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за коронавируса

Пилот Racing Point Серхио Перес стал первым гонщиком «Формулы-1», который заразился коронавирусом. Он пропустит четвёртый этап сезона — Гран-при Великобритании. На данный момент мексиканец занимает шестое место в зачёте чемпионата мира. Вместо Переса за руль болида сядет Нико Хюлькенберг, завершивший в прошлом году выступления в королевских гонках.

Пилот Racing Point Серхио Перес стал первым гонщиком «Формулы-1», который заразился коронавирусом. Ему придётся пропустить стартовавший 31 июля Гран-при Великобритании и, вероятно, несколько последующих гонок.

О болезни своего пилота британская команда сообщила накануне домашнего этапа — четвёртого в нынешнем усечённом сезоне. К тому моменту Перес уже прибыл в Сильверстоун и посетил автотрассу.

«Серхио чувствует себя хорошо и находится в хорошем расположении духа. Но он продолжит оставаться на самоизоляции в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения. Безопасность остаётся приоритетом нашей команды и нашего вида спорта. Вся команда желает Серхио скорейшего выздоровления и ждёт, когда он снова сядет за руль RP20», — сказано в заявлении команды.

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В Международной автомобильной федерации (FIA) отметили, что на карантин отправлены все близко контактировавшие с Пересом за последнее время. В организации подчеркнули, что вопрос отмены Гран-при Великобритании из-за единичного случая заражения не обсуждается и гонка должна состояться 2 августа по расписанию.

Подозрения, что Перес заразился перед Гран-при Великобритании, появились, после того как он пропустил пресс-конференцию 30 июля. Журналист Люк Смит сообщил, что тест мексиканца показал «неоднозначный результат». Позднее информацию подтвердили в Racing Point. Повторная проверка уже вполне однозначно показала наличие коронавируса.

По данным ESPN, во время двухнедельного перерыва между гонками в Венгрии и Великобритании Перес успел побывать в Мексике и Италии. Это якобы подтверждают свидетели, которые видели пилота в ресторане в Гвадалахаре 21 июля. Также его жена выложила 24-го числа совместный снимок, сделанный на курорте Порто-Черво. Вскоре после того, как стало известно о положительном тесте Переса, публикация в Instagram, как утверждает издание, была удалена.

В этом сезоне Перес успел стать одним из самых заметных пилотов. По итогам трёх Гран-при он занимает высокое для себя и своей команды шестое место в общем зачёте, опережая, в частности, обоих пилотов Ferrari. Он дважды финишировал шестым на австрийских этапах, причём во второй гонке мексиканцу пришлось стартовать с 17-й позиции. В Венгрии Перес стал седьмым, при этом заняв в квалификации четвёртое место.

В Racing Point уже заявили, что не хотят терять право выпустить две машины в Великобритании и намерены найти Пересу замену. Многие бывшие пилоты «Формулы-1» сразу принялись шутить, что готовы заменить заболевшего коллегу. Свои услуги в Twitter «предложили» Камуи Кобаяси и Гидо ван дер Гарде, которые не выступали в королевских гонках уже лет шесть-семь.

На поиски резервного пилота у Racing Point было не так много времени. Уже в пятницу на Гран-при Великобритании начались первые сессии свободных заездов, которые в такой экстренной ситуации нельзя пропускать. Ряд журналистов предположили, что команда позовёт Эстебана Гутьерреса или Стоффеля Вандорна — резервистов Mercedes, чьи моторы установлены на машинах британской конюшни. Также немецкая команда могла бы попросить временно перейти в Racing Point действующего пилота Williams Джорджа Расселла, чтобы проверить его на более быстрой машине.

Однако в итоге выбор пал на Нико Хюлькенберга. 32-летний пилот лишь в прошлом году закончил свою десятилетнюю карьеру в «Формуле-1». Семь лет он провёл как раз в Racing Point, начав выступления за неё ещё тогда, когда команда называлась Force India. В этом году Хюлькенберг уже не садился за руль гоночного болида.

Во время Гран-при Великобритании Хюлькенберг должен был работать экспертом на телеканале RTL из студии в Германии, но в итоге в срочном порядке вылетел в Сильверстоун, чтобы занять место Переса в Racing Point. Механикам оставалось только подогнать сидение под параметры нового пилота, прежде чем выпустить его на трассу в первой сессии свободных заездов.

Роль резервных пилотов в этом сезоне резко возросла из-за коронавирусной инфекции, и нельзя исключать, что кому-то из них ещё придётся заменить боевых гонщиков своих команд. При определённых условиях сесть за руль Renault может и россиянин Сергей Сироткин, который является запасным во французской команде, за которую выступают Даниэль Риккардо и Эстебан Окон.