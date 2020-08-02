Авария Квята, проколы у Mercedes и лидерство Хэмилтона: чем завершился Гран-при Великобритании

В Сильверстоуне состоялся четвёртый этап чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Льюис Хэмилтон одержал седьмую победу на домашней трассе, хотя последние круги он проехал с проколотым колесом. Из-за такой же проблемы Валттери Боттас со второго места опустился на 11-е. В итоге серебро завоевал Макс Ферстаппен, а бронзу — Шарль Леклер. Даниил Квят уверенно начал гонку и совершил несколько обгонов, но сошёл с дистанции из-за аварии.

Первый день

За день до старта Гран-при Великобритании расстановка сил в пелотоне резко поменялась. Серхио Перес заразился коронавирусом и был вынужден отказаться от участия в гонке, вынудив Racing Point искать замену. Мексиканец очень хорошо начал сезон и поднялся на шестое место в чемпионате. Но вместо того, чтобы выступить на домашней для его команды трассе в Сильверстоуне, он предоставил это право Нико Хюлькенбергу, который больше полугода не садился за руль болида и планировал провести этот уикенд в телестудии.

В пятницу трасса разогрелась до 50 °С, так что настроить машины для последующих заездов командам не удалось. В таких условиях превосходство Mercedes ненадолго исчезло. Утреннюю сессию свободных заездов выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull, которому Льюис Хэмилтон на более жёстких шинах уступил почти полсекунды. Валттери Боттас и вовсе проиграл целую секунду, хотя тестировал машину на той же резине, что и голландец. Пропустить тренировку пришлось Себастьяну Феттелю, чей Ferrari вызвал озабоченность у механиков уже после двух кругов.

Вечерняя сессия прошла в тех же невыносимых для пилотов условиях. Только теперь самым быстрым оказался напарник Хюлькенберга Лэнс Стролл, что лишний раз доказывало, что у команды были хорошие перспективы на эту гонку, если бы не болезнь Переса. Стролл выиграл 0,09 секунды у Александра Албона, который своему хорошему времени порадоваться не мог: в конце тренировки он сильно разбил машину. В первую пятёрку также вошли Боттас, Хэмилтон и Шарль Леклер. У Феттеля снова возникли проблемы — на этот раз с педалью тормоза.

После пятничных заездов в AlphaTauri приняли решение заменить коробки передач для своих пилотов. И если Пьер Гасли из-за схода в Венгрии мог не беспокоиться по поводу санкций, то Даниил Квят был наказан потерей пяти мест на стартовой решётке. В ситуации, когда россиянин и так не демонстрировал притязаний на выход в финальную сессию квалификации, это не стало для него серьёзным ударом.

Второй день

В субботу погода сжалилась над гонщиками и дала возможность прокатиться по не столь раскалённой трассе. В таких условиях потенциал Mercedes уже раскрылся полностью. Боттас и Хэмилтон улучшили свои показатели и заняли два первых места. Впрочем, Ферстаппен уступил им меньше двух десятых секунды, так что борьба за поул-позишен ещё была впереди, но немецкие машины всё-таки были явными фаворитами квалификации.

Феттель так и не получил полностью рабочий болид. Ему не удалось подняться выше 14-го места. Немец уступил даже Албону, который к началу тренировки вовсе не успел получить машину. Но даже за последние 15 минут тайский пилот смог обойти четырёхкратного чемпиона мира. Гасли и Квят показали почти одинаковое время, заняв 10-ю и 11-ю позиции.

На протяжении всей квалификации Боттас продолжать сохранять превосходство над Хэмилтоном. Финн оказывался быстрее напарника и в первой сессии, и во второй, когда британца развернуло на трассе, что привело к недолгому появлению красных флагов. Но в решающий момент Хэмилтон сумел побить абсолютный рекорд трассы и остаться недосягаемым для Боттаса. Ферстаппен с таким темпом у Mercedes ничего поделать не смог и проиграл больше секунды лидеру чемпионата, заняв второй ряд стартовой решётки вместе с Леклером.

Феттель с трудом пробился в финальную стадию квалификации, но составить конкуренцию командам-середнякам не смог и занял десятое место. Следующий за ним ряд достался Гасли и Албону, в то время как Квят показал лишь 14-й результат. С учётом штрафа он оказался в самом хвосте пелотона.

Младшие серии

Перед тем как состоялось главное событие Гран-при Великобритании, на трассе в Сильверстоуне прошли гонки младших серий. Российским пилотам удалось выиграть две из них, хотя засчитан в итоге был лишь один успех.

Первым в субботу победу в основном заезде «Формулы-2» отпраздновал Никита Мазепин. Воспользовавшись неполадками у стартовавшего вторым Каллума Айлотта, гонщик Hitech быстро поднялся вверх со своей пятой позиции. Россиянин обошёл Мика Шумахера, которого болельщики ждут в «Формуле-1», и далее пробирался к первому месту с помощью удачно выбранной тактики.

Пока основные соперники быстро расходовали мягкие шины, Мазепин на более твёрдых первым пересёк финишную черту. Со стратегией ошибся его соотечественник Роберт Шварцман, выигравший две предыдущие основные гонки. Впрочем, по итогам уикенда он сохранил лидерство в общем зачёте.

В воскресенье лучшим в спринте стал пилот «Формулы-3» Александр Смоляр, стартовавший с поула. Своё лидерство россиянин так никому и не уступил. На последних кругах ему пытался составить конкуренцию Давид Бекман. Смоляр благодаря рискованным манёврам удержал немца позади, однако стюарды решили, что россиянин нарушил правила, и дали ему пятисекундный штраф, который отбросил россиянина с первого места на шестое.

Гонка

Непосредственно перед гонкой «Формулы-1» стало известно, что возвращение Хюлькенберга откладывается. У пилота Racing Point прямо перед стартом возникли технические неполадки. Починить машину ему так и не успели, и немец не смог стартовать даже с пит-лейна.

Старт Гран-при Великобритании прошёл довольно спокойно. Леклер предпринял удачную попытку обойти Ферстаппена, но быстро вернулся на четвёртое место. Квяту же повезло гораздо больше — он поднялся сразу на 14-е место. На втором круге прямо перед ним произошла первая драма — Албон выбил с трассы Кевина Магнуссена, закрывавшего ему траекторию. Пилоту Red Bull пришлось заезжать в боксы за новыми шинами, а датчанин закончил гонку.

LAP 2/52



Safety Car is out early at Silverstone after a collision between Albon and Magnussen 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/sQj147ARU0 — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Перед рестартом Квят оказался на 13-м месте, но долго на нём не задержался. Россиянин сразу обогнал Антонио Джовинацци и оказался за спиной напарника. Гонка складывалась для Квята прекрасно, но на 13-м круге он вдруг потерял управление и вылетел с трассы, врезавшись в барьер.

LAP 13/52



Safety Car is out again - a big crash for Dany Kvyat at Maggots, but thankfully he's out of the car 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/iVPZ9H9jHm — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Когда гонка продолжилась, в голове пелотона не происходило никаких изменений. Хэмилтон и Боттас поочерёдно обменивались лучшими кругами, лишая Ферстаппена всяких шансов на место выше третьего. Впрочем, голландец обеспечил себе дополнительное очко за самый быстрый круг.

Самая интересная борьба разворачивалась в конце очковой зоны, в которую в споре с Феттелем смог ворваться Гасли. За три круга до финиша француз и вовсе вышел на девятое место, обогнав Стролла.

Когда казалось, что Mercedes уже обеспечила себе новый победный дубль, у Боттаса прокололось колесо. Произошло это сразу после начала 50-го круга, так что финну пришлось долго ждать замены — он откатился на 11-е место. Ферстаппен решил максимально ускориться и тоже зашёл на пит-стоп, но наверняка об этом сразу же пожалел, потому что прокол, пускай и не такой серьёзный, случился и у Хэмилтона.

Чемпион мира с огромным трудом доехал до финиша. В итоге Ферстаппену не хватило менее шести секунд, чтобы лишить лидера Mercedes седьмой победы на домашнем Гран-при. Хэмилтон удержал лидерство, которое сохранял со старта, в 20-й раз за карьеру, что стало новым рекордом в истории «Формулы-1». Леклер пришёл к финишу третьим, чуть больше секунды ему уступил Даниэль Риккардо на Renault.