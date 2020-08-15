Квят вызван к стюардам после блокировки Магнуссена в квалификации Гран-при Испании

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят и датский гонщик Haas Кевин Магнуссен вызваны к стюардам после инцидента в первом сегменте квалификации шестого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.

Reuters

Как сообщает журналист Крис Медланд в Twitter, будет рассмотрена возможная блокировка Магнуссена со стороны Квята. По итогам заезда Квят занял 12-е место, а Магнуссен — 16-е. Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Испании.