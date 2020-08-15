Квят вызван к стюардам после блокировки Магнуссена в квалификации Гран-при Испании

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят и датский гонщик Haas Кевин Магнуссен вызваны к стюардам после инцидента в первом сегменте квалификации шестого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Квят вызван к стюардам после блокировки Магнуссена в квалификации Гран-при Испании
  • Reuters

Как сообщает журналист Крис Медланд в Twitter, будет рассмотрена возможная блокировка Магнуссена со стороны Квята.

По итогам заезда Квят занял 12-е место, а Магнуссен — 16-е.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Испании.

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