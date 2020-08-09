Победа Ферстаппена и юбилейная гонка Квята: чем завершился Гран-при 70-летия «Формулы-1»

В Сильверстоуне завершился Гран-при 70-летия в рамках чемпионата мира «Формулы-1». Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull одержал победу и поднялся на второе место в общем зачёте. Россиянин Даниил Квят в сотой для себя гонке в этом классе замкнул первую десятку и набрал второе очко в текущем сезоне.

Первый день

Первая свободная практика в Сильверстоуне ожидаемо завершилась доминированием Mercedes. Лучшее время показал Валттери Боттас (1:26,166). Его партнёр по команде и лидер общего зачёта Кубка мира Льюис Хэмилтон отстал от финна на 0,138 секунды. Третьим стал Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,727).

Россиянин Даниил Квят, для которого Гран-при 70-летия стал юбилейной сотой гонкой в «Формуле-1», расположился в итоговом протоколе на девятом месте, отстав от Боттаса почти на 1,5 секунды. Зато отечественный спортсмен презентовал новый специальный шлем. В честь этапа в Сильверстоуне его примеру последовали многие гонщики.

А вот Серхио Перес из Racing Point на старт снова не вышел. Его тесты на COVID-19 вновь дали положительный результат. В итоге Переса снова заменил Нико Хюлькенберг, который стал четвёртым (+0,776).

По итогам вечерней тренировки Боттас и Хэмилтон поменялись местами. Британец продемонстрировал лучшее время (1:25,606), а финн отстал от него на 0,176 секунды. На третьей строчке неожиданно оказался Даниэль Риккардо из Renault. А вот у гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля в конце сессии возникли серьёзные проблемы с мотором.

Квят на этот раз показал лишь 12-й результат (+1,396), но запомнился гонкой с Карлосом Сайнсом. Испанец сначала не пропускал россиянина на трассе, а затем сам вылетел на обочину.

«Достойная пятница, мы сегодня проехали много полезных кругов. Работа шин C4 не стала большим сюрпризом, продолжим оценивать их, чтобы понять, что они любят, а что нет. Как и всегда, проанализируем все данные, чтобы завтра вернуться в наилучшей форме для квалификации и гонки», — приводит слова российского пилота пресс-служба итальянской команды.

Второй день

Третья тренировка также закончилась победой Хэмилтона, который продемонстрировал лучшее время (1:26,621) и на 0,163 секунды опередил Боттаса. Третьим на этот раз стал Ландо Норрис из McLaren (0,581). Квят вновь расположился на 12-й строчке (+1,133).

А вот квалификация завершилась для россиянина настоящим провалом. Даниил не смог выйти даже во второй сегмент и показал лишь 16-й результат. Причиной неудачи, по словам гонщика, стал порыв ветра, который помешал ему пройти поворот «Стоун». Отечественный спортсмен заехал на бордюр.

«Сегодня сильно не повезло. У меня мог получиться очень хороший круг, как вдруг в 15-м повороте меня снесло порывом ветра, это стоило мне много времени», — приводит слова Квята пресс-служба Alpha Tauri.

Первое место на этот раз удалось занять Боттасу (1:25,154), который на 0,063 секунды опередил Хэмилтона. Третьим неожиданно пришёл подменявший Переса Хюлькенберг, уступивший лидеру около секунды. А вот четырёхкратный чемпион мира в классе «Формула-1» Феттель вновь столкнулся с проблемами и на «софте» стал лишь 12-м. Его партнёр по команде Шарль Леклер на восьмом месте.

Гонка

Насколько неудачной для Квята получилась квалификация, настолько успешной вышла сама юбилейная гонка. На старте Даниил чудом избежал контакта с Феттелем и сразу отыграл два места. А вот Себастьян рухнул на 20-е. Боттас с Хэмилтоном остались на своих позициях, Макс Ферстаппен (Red Bull) легко прошёл Хюлькенберга в борьбе за третье место.

И в дальнейшем голландец лишь наращивал обороты. Он не только легко оторвался от преследователей, но и сокращал отставание от пилотов Mercedes. Вскоре он и вовсе вплотную приблизился к Хэмилтону. Члены команды по радио просили пилота действовать менее агрессивно, однако он ответил, что нужно продолжать бороться с лидером общего зачёта Кубка мира, пока есть такой шанс. В свою очередь, британец признавался, что есть проблемы с задними колёсами.

Тем временем Квят проходил соперника за соперником и быстро переместился на десятую строчку. В юбилейной гонке Даниил жаждал попасть в топ-10 и набрать очки.

Ферстаппен же очень скоро вовсе вышел в лидеры, воспользовавшись заездами на пит-стоп Хэмилтона и Боттаса. Сам Макс долгое время ехал всего на одном пит-стопе, но подчёркивал, что у него нет ни малейших проблем с шинами. И он действительно увеличивал отрыв от Mercedes.

В итоге голландец всё же перешёл на «медиум» и вернулся на дистанцию вторым в 0,5 секунды от Боттаса. Но это отставание Ферстаппен быстро нивелировал и вернул себе лидерство. Квят же некоторое время вовсе шёл седьмым, но после пит-стопа опустился на 15-е место. Тем не менее на свежих шинах он быстро поднялся в первую десятку.

Абсолютно правильную смену шин на «хард» произвёл и Хэмилтон. Данный шаг позволил Льюису на последних кругах набрать по-настоящему поразительную скорость. Он легко прошёл Шарля Леклера, а затем спокойно опередил и своего партнёра по команде Боттаса. Но достать Ферстаппена было уже невозможно.

Макс, занявший в квалификации четвёртое место, провёл великолепную гонку и одержал девятую победу в «Формуле-1». Голландец показал результат 1:19:41,993. Пилоты Mercedes не сумели занять первое место впервые с ноября прошлого года. Тогда в Гран-при Бразилии победа также досталась Ферстаппену.

Зато занявший вторую строчку Хэмилтон в 155-й раз поднялся на подиум в «Формуле-1» и догнал по этому показателю семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Да и локальная неудача не помешала ему сохранить лидерство в общем зачёте со 107 баллами. А вот на второе место поднялся Макс (77), опередивший Боттаса (73).

Квят в итоге остался в первой десятке и во второй раз в текущем сезоне сумел набрать кубковые очки. С двумя баллами он располагается на 16-м месте общего зачёта.

Младшие серии

Для другого российского гонщика Роберта Шварцмана, выступающего в «Формуле-2», день получился не настолько удачным. Он до конца боролся за победу в Гран-при Великобритании, но пал жертвой столкновения с одноклубником по PREMA Racing Миком Шумахером. Немец атаковал отечественного спортсмена по внешнему радиусу, и Шварцман задел заднее колесо соперника. В результате у Роберта сломалось переднее антикрыло.

«Старт получился великолепным, я с самого начала стал первым. Мик шёл позади и пытался пройти меня, но в какой-то момент потерял машину, и это позволило мне увеличить отрыв и сосредоточиться на собственном темпе. Но внезапно началась деградация передней левой шины. В конце Мик подъехал по внешней траектории, у нас произошёл контакт, я повредил переднее крыло. Последние круги стали настоящим кошмаром», — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.

На повреждённой машине россиянин финишировал лишь 13-м. Шумахер же в борьбе за первое место уступил Юки Цуноде из Carlin. Лучшее время среди россиян показал Никита Мазепин, поднявшийся на восьмую строчку. Артём Маркелов — 11-й.

Крайне неудачно сложился день и для Александра Смоляра, выступающего в «Формуле-3». В самом начале гонки в Сильверстоуне один из оппонентов проколол ему шину, и отечественный гонщик финишировал лишь 15-м. Победу же в напряжённом противостоянии с Лиримом Цендели одержал Бент Вискал.