Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия «Формулы-1», Квят —16-й

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Гонщик команды Mercedes Валттери Боттас занял первое место по итогам квалификационных заездов пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1», которые проходили в Сильверстоуне.
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия «Формулы-1», Квят —16-й
  • Reuters

Боттас показал результат 1 минута 25,154 секунды в третьем сегменте, благодаря чему занял первое место по итогам квалификации Гран-при 70-летия «Формулы-1». Второй результат показал его партнёр по Mercedes Льюис Хэмилтон. Третьим стал гонщик Racing Point Нико Хюлькенберг.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят не прошёл во второй сегмент, продемонстрировав лишь 16-й результат.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время в третьей практики Гран-при 70-летия «Формулы-1».

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