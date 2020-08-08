Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия «Формулы-1», Квят —16-й
- Reuters
Боттас показал результат 1 минута 25,154 секунды в третьем сегменте, благодаря чему занял первое место по итогам квалификации Гран-при 70-летия «Формулы-1». Второй результат показал его партнёр по Mercedes Льюис Хэмилтон. Третьим стал гонщик Racing Point Нико Хюлькенберг.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят не прошёл во второй сегмент, продемонстрировав лишь 16-й результат.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время в третьей практики Гран-при 70-летия «Формулы-1».