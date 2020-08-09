Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1», Квят — десятый

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Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке пятого этапа сезона — Гран-при 70-летия «Формулы-1».
Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1», Квят — десятый
  • Reuters

Голландец, стартовавший четвёртым, сумел завершить гонку на первой позиции, одержав свою девятую победу в карьере.

На втором и третьем местах финишировали пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят стартовал 16-м и сумел завершить гонку в очковой зоне — на 10-м месте.

Ранее в Racing Point прокомментировали решение FIA по протестам Renault.

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