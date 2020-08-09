Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1», Квят — десятый
- Reuters
Голландец, стартовавший четвёртым, сумел завершить гонку на первой позиции, одержав свою девятую победу в карьере.
На втором и третьем местах финишировали пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят стартовал 16-м и сумел завершить гонку в очковой зоне — на 10-м месте.
Career win No. 9️⃣ for @Max33Verstappen 💪#F170 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/Fk3YEb5PtC— Formula 1 (@F1) August 9, 2020
Ранее в Racing Point прокомментировали решение FIA по протестам Renault.