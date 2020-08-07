В Racing Point прокомментировали решение FIA по протестам Renault

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Руководитель британской команды «Формулы-1» Racing Point Отмар Сафнауэр прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) по протесту французской команды Renault.
В Racing Point прокомментировали решение FIA по протестам Renault
  • Reuters

«Хорошая новость в том, что нашу машину признали полностью легальной с технической точки зрения. Так что мы можем продолжать выступать с этими воздухозаборниками. Вопрос лишь к процессуальным моментам спортивных правил. Мы перечитали их, и там нигде не сказано прямо, что мы не вправе делать то, что мы делаем», — приводит слова Сафнауэра Motorsport.

Он отметил, что другие команды поступают в точности таким же образом и, возможно, даже превосходят Racing Point.

«И мы немного сбиты с толку. Однако теперь нам предстоит решать, примет команда назначенное наказание или будет подавать апелляцию. Но, повторюсь, главная хорошая новость в том, что машина соответствует регламенту и мы можем использовать её дальше», — добавил руководитель команды.

Renault подала протесты после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого стали сомнения в легальности болидов RP20. Непосредственно сам протест касался, в частности, воздуховодов передних и задних тормозов болидов Racing Point.

Ранее сообщалось, что FIA удовлетворила протест Renault против болидов Racing Point.

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