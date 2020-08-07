FIA удовлетворила протест Renault против болидов Racing Point
- @racingpointf1
Как сообщает Motorsport, FIA установила, что «принципиальным разработчиком» оспариваемых элементов действительно является команда Mercedes, а потому Racing Point не имеет права использовать их.
Таким образом, было решено оштрафовать Racing Point потерей 7,5 очка за каждую машину по итогам Гран-при Штирии и вынести предупреждения за Гран-при Венгрии и Великобритании. При этом пилоты сохранили все завоёванные очки. Помимо этого, команда оштрафована на €400 тыс.
Ранее сообщалось, что Валттери Боттас показал лучшее время в первой тренировке Гран-при 70-летия «Формулы-1».