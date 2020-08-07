FIA удовлетворила протест Renault против болидов Racing Point

Международная автомобильная федерация (FIA) вынесла решение относительно протеста французской команды Renault против болидов британской команды Racing Point.

Как сообщает Motorsport, FIA установила, что «принципиальным разработчиком» оспариваемых элементов действительно является команда Mercedes, а потому Racing Point не имеет права использовать их.

Таким образом, было решено оштрафовать Racing Point потерей 7,5 очка за каждую машину по итогам Гран-при Штирии и вынести предупреждения за Гран-при Венгрии и Великобритании. При этом пилоты сохранили все завоёванные очки. Помимо этого, команда оштрафована на €400 тыс.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас показал лучшее время в первой тренировке Гран-при 70-летия «Формулы-1».