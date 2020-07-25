Революционер в мире борьбы и отец спортивного телевидения: олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. Бывший спортсмен и руководитель спортивного телевидения в СССР, предположительно, утонул в реке. За три дня до этого он вышел из дома за грибами и не вернулся. Иваницкий — один из тех, кто совершил революцию в мире борьбы. Своими успехами на международной арене он доказал, что тяжеловесам куда важнее техника, нежели масса.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. Тело 82-летнего мужчины обнаружили спасатели и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

«К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено», — цитирует представителя волонтёров ТАСС.

Источники в правоохранительных органах уточнили, что тело четырёхкратного чемпиона мира и бывшего главного редактора спортивных программ Гостелерадио СССР было найдено в реке. Следствие начало проверку по факту его гибели.

«Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера», — заявил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что Иваницкий пропал недалеко от подмосковной Рузы. 22 июля он ушёл в лес за грибами и не вернулся. В ходе поисковой операции, к которой были привлечены полицейские, волонтёры, водолазы и спасатели с вертолётом, был найден таз с его вещами и телефоном возле реки Вейны. Его сын Владимир предположил, что у бывшего спортсмена могли случиться проблемы с сердцем, когда он зашёл в воду.

Соболезнования в связи со смертью Иваницкого выразили Федерация спортивной борьбы России, Всероссийская федерация самбо и почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, который выступал с погибшим в одно время, признался, что удивлён произошедшей трагедией.

«Виделись с ним в последний раз во время чемпионата Европы, он приезжал в Махачкалу. Мы постоянно поддерживали связь и с его сыном Володей, он приезжал на мой юбилей. С огромным сожалением узнал о произошедшем. Это был сильный, мощный, здоровый человек, который серьёзно соблюдал режим, следил за собой. Я просто удивляюсь, как такое могло произойти... Сожалею, что не смогу попасть на его похороны, сам сейчас нахожусь в госпитале. Мы дружили, были в одной сборной, вместе выиграли первую Олимпиаду, вместе были и на Играх в 1980 году. Мне очень жаль», — рассказал Медведь.

Иваницкий родился в 1937 году в Донецкой области, после чего его семья переехала в Ленинград. После начала блокады города во время Великой Отечественной войны был эвакуирован, но вернулся обратно, когда боевые действия закончились. В 17 лет Иваницкого, рост которого на тот момент достиг 190 см, уговорили записаться в борцовскую секцию. Уже спустя месяц он неожиданно стал чемпионом Ленинграда по самбо.

Вместе с Медведем Иваницкий совершил революцию в борьбе. Вдвоём они показали, что для успеха в самых тяжёлых категориях не нужно делать ставку на огромную массу — в ту пору борцы могли весить вплоть до 200 кг, как американец Крис Тэйлор. Иваницкий несильно превышал необходимый для соревнований вес и держал себя в отличной физической форме, благодаря чему обыгрывал гораздо более тяжёлых соперников.

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Иваницкий выиграл чемпионаты мира в 1962 и 1963 годах, после чего стал главным фаворитом токийской Олимпиады. Вместе с болгарином Лютви Ахмедовым он прошёл без поражений предварительные схватки в весовой категории свыше 97 кг и встретился с ним в финале за золото. Между ними была зафиксирована ничья, и по сумме ранее набранных штрафных баллов чемпионом был объявлен Иваницкий.

После этого он подтверждал свой класс на двух следующих чемпионатах мира. За всё время выступлений на международной арене Иваницкий не уступил ни одного очка иностранным соперникам, что является уникальным случаем для мировой борьбы.

В 1967 году Иваницкий закончил спортивную карьеру и занялся журналистикой. В 1973-м он стал главредом Главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР и отвечал за развитие спортивного телевидения по всей стране вплоть до 1991 года. После этого он продолжил работу на российских телеканалах.

Иваницкий ушёл из жизни в дни 40-й годовщины летних Олимпийских игр в Москве, к которым он имел непосредственное отношение. Именно бывший борец организовал вещание с соревнований для всего мира, чего до него никому в СССР не доводилось делать. Специально для этого Иваницкий в течение четырёх лет отбирал и готовил режиссёров, знакомых со спецификой спорта, чтобы показать московские состязания с лучшей стороны. Также он ввёл в моду использование крупного плана во время спортивных трансляций и сам комментировал церемонии открытия и закрытия Игр.