Губерниев выразил соболезнования в связи с гибелью Иваницкого

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи с гибелью олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого.

«Александр Иваницкий найдён мертвым в Подмосковье! Великий борец, олимпийский чемпион и четырёхкратный мировой победитель! Глыба, он не уступил иностранным соперникам даже балла! Иваницкий долгое время возглавлял спортивную редакцию Гостелерадио СССР и канала РТР! Ему было 82! Светлая память, мои соболезнования Володе Иваницкому и семье», — написал Губерниев в своём Telegram-аккаунте.

22 июля 82-летний Иваницкий пошёл в лес за грибами и не вернулся. 25 июля он был найден мёртвым в Подмосковье.

Помимо победы на ОИ-1964, Иваницкий четыре раза стал чемпионом мира по спортивной борьбе, а также победителем и призёром чемпионатов СССР по вольной борьбе и призёром чемпионата СССР по самбо.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту гибели олимпийского чемпиона Иваницкого.