СК начал проверку по факту гибели олимпийского чемпиона Иваницкого

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Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что следствие проводит проверку по факту гибели чемпиона ОИ-1964 в Токио по вольной борьбе Александра Иваницкого.
СК начал проверку по факту гибели олимпийского чемпиона Иваницкого
  • © пресс-служба МДЦ "Артек"

«В настоящее время на месте обнаружения тела пенсионера работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки», — цитирует Врадий ТАСС.

22 июля 82-летний Иваницкий пошёл в лес за грибами и не вернулся.

Иваницкий четыре раза становился чемпионом мира по спортивной борьбе, а также победителем и призёром чемпионатов СССР по вольной борьбе и призёром чемпионата СССР по самбо.

Ранее сообщалось, что пропавший олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье. Мужчина 22 июля пошёл в лес за грибами и не вернулся.

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