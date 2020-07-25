СК начал проверку по факту гибели олимпийского чемпиона Иваницкого
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«В настоящее время на месте обнаружения тела пенсионера работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки», — цитирует Врадий ТАСС.
22 июля 82-летний Иваницкий пошёл в лес за грибами и не вернулся.
Иваницкий четыре раза становился чемпионом мира по спортивной борьбе, а также победителем и призёром чемпионатов СССР по вольной борьбе и призёром чемпионата СССР по самбо.
Ранее сообщалось, что пропавший олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье. Мужчина 22 июля пошёл в лес за грибами и не вернулся.