Уткин отреагировал на смерть олимпийского чемпиона Иваницкого

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на смерть олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого.
Уткин отреагировал на смерть олимпийского чемпиона Иваницкого
  • РИА Новости

«Это, конечно, ужасно грустно», — написал Уткин в своём Telegram-канале, прикрепив новость о смерти прославленного спортсмена.

22 июля 82-летний Иваницкий пошёл в лес за грибами и не вернулся. 25 июля он был найден мёртвым в Подмосковье.

Помимо победы на ОИ-1964, Иваницкий четыре раза стал чемпионом мира по спортивной борьбе, а также победителем и призёром чемпионатов СССР по вольной борьбе и призёром чемпионата СССР по самбо.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи с гибелью Иваницкого.

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