Разница в габаритах, огромный ажиотаж и отсутствие зрителей: что нужно знать о бое Емельяненко с Исмаиловым на ACA 107

24 июля в Сочи состоится турнир ACA 107, в главном поединке которого сразятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Бой между двумя звёздами российского ММА был назван самым ожидаемым в 2020 году и одним из самых крупных в истории отечественного ММА. Тем не менее промоушен столкнулся с серьёзными проблемами на пути к организации этой схватки, такими как арест одного из спортсменов и пандемия коронавируса, вследствие чего турнир будет проходить при пустых трибунах. Что окружает дуэль между Емельяненко и Исмаиловым — в материале RT.

Предложение Исмаилова

Идея проведения схватки между Емельяненко и Исмаиловым появилась в декабре 2019 года. Незадолго до этого Александр одержал победу в боксёрском бою над Михаилом Кокляевым и стал одним из самых обсуждаемых российских бойцов ММА. Тогда почти каждый представитель единоборств считал своим долгом бросить ему вызов и попытаться организовать денежный поединок. Сделал это и популярный средневес Магомед Исмаилов. В ходе интервью Sport24 он позвонил своему будущему визави и предложил встретиться в клетке.

Изначально это могло показаться обычной пиар-акцией. Однако уже в конце месяца промоушен Absolute Championship Akhmat выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил проведение битвы между Емельяненко и Исмаиловым. Схватку было решено устроить на ACA 107, запланированном на 3 апреля.

Эффектная раскрутка

Одной из отличительных черт поединка между Емельяненко и Исмаиловым стал уровень ажиотажа, который окружал его с самого начала. Во многом это было обусловлено звёздным статусом обоих спортсменов и их огромной популярностью в социальных сетях. На данный момент оба имеют более миллиона подписчиков в Instagram, что является довольно высоким показателем. Для сравнения, за новоиспечённым обладателем пояса в легчайшей категории Петром Яном следят полмиллиона человек. Лидирует же в этом рейтинге Хабиб Нурмагомедов (20,9 млн).

На протяжении всего подготовительного периода Александр и Магомед подогревали интерес к битве, а одним из самых ярких событий первой половины года в российском ММА стала их совместная пресс-конференция в Москве. До этого бойцы уже неоднократно жёстко подшучивали друг на другом в социальных сетях и не стали изменять себе и по ходу мероприятия. Тем не менее они ограничились подколами, но избежали грязного треш-тока и переходов на личности, что высоко оценило руководство ACA.

Препятствия на пути к поединку

В марте в мире была объявлена пандемия коронавируса, что заставило руководство ACA перенести поединок с участием Емельяненко и Исмаилова на июль. В определённые моменты эта дата казалась не окончательной, а в СМИ ходили слухи, что шоу может быть сдвинуто на осень. Но в итоге такого сценария удалось избежать.

При этом промоушену всё же пришлось пойти на некоторые изменения. Так, изначально ACA 107 должен был пройти на «ВТБ Арене» в Москве, но впоследствии было решено провести его в Сочи. Как заявил RT президент лиги Алексей Яценко, это способствовало минимизации расходов ввиду того, что предыдущий турнир также проходил в данном городе. Как известно, Absolute Championship Akhmat до последнего пытался обеспечить присутствие зрителей на стадионе, но в итоге это оказалось невозможным.

Ажиотаж вокруг бойцов

Несмотря на запланированный бой на ACA 107, Александр продолжал получать вызовы от других спортсменов, что порождало слухи об организации сразу трёх других поединков. Так, ещё весной появилась информация о возможных схватках Емельяненко с Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко, а в июне к ним добавилась дуэль с Сергеем Харитоновым. В связи с этим руководству промоушена даже пришлось делать официальное заявление и заверять своих фанатов, что ветеран PRIDE не проведёт ни одного боя до того, как подерётся с Исмаиловым.

Также по теме Шлеменко дал свой прогноз на бой Александра Емельяненко с Исмаиловым Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что в бою Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов оба спортсмена имеют равные шансы...

Магомед также не терял времени зря и продолжал увеличивать число подписчиков в социальных сетях. В мае он устроил шутливую перепалку с Николаем Наумовым и Александром Волковым. В интервью актёр сериала «Реальные пацаны» заявил, что у Исмаилова было бы мало шансов в битве с Емельяненко. Это не понравилось спортсмену, который записал видеообращение и предложил выяснить отношения в клетке. В итоге за артиста заступился боец UFC и призвал коллегу уважительнее относиться к мнению других, но и сам получил порцию колкостей от Лысого Хищника.

В отличие от данного инцидента, конфликт между Емельяненко и Олегом Тактаровым оказался реальным. Александра задели высказывания Олега о «ваххабите из Цумадинского района», якобы обращённые к Хабибу Нурмагомедову. Ветеран PRIDE жёстко раскритиковал актёра, не постеснявшись оскорблений и упрекнув в лицемерии. Также он отметил, что победитель турнира UFC 6 не произвёл никакого влияния на развитие российского ММА.

В ответ Тактаров опубликовал загадочное послание, отметив, что в этот день для него «умер один бывший боец». Как и в случае с Нурмагомедовым, он не указал имя адресата сообщения, но многие предположили, что им был Емельяненко. Тем не менее развития данный конфликт не получил.

Противостояние Давида и Голиафа

Сражение между Александром и Магомедом пользуется спросом не только из-за популярности обоих бойцов. Не стоит забывать и о спортивной составляющей, ведь интриг в этой битве более чем предостаточно. Главная из них состоит в том, как природный средневес Исмаилов проведёт первый поединок в карьере в тяжёлом весе и сможет ли навязать борьбу сильно превосходящему его в габаритах Емельяненко.

По официальным данным, рост Емельяненко-младшего составляет 193 см, что на 18 больше, чем у Исмаилова. До настоящего момента самым габаритным из соперников Магомеда оставался бразилец Ильдемар Алькантара (187 см), известный по выступлениям в UFC.

Ещё одной проблемой может стать и вес, с которым Исмаилову ранее не приходилось работать в клетке. Всё это способно отразиться на его скорости, а также выносливости, которой он не славился и ранее. Достаточно вспомнить его встречу с Владимиром Минеевым. Уже во втором раунде он замедлился, а в последующих трёх смотрелся откровенно уставшим.

Что касается Емельяненко, то за свою карьеру он лишь дважды бился с бойцами ростом менее 180 см. Но если в 2004 году он расправился с Мэттом Фоки, то восемь лет спустя уступил Джеффу Монсону. Известный специалист по грэпплингу сумел затянуть соперника в партер и там без проблем провёл ему фирменный болевой «север — юг». Возможно, это же могло бы стать ключом к победе и для Исмаилова, который обладает неплохими борцовскими навыками.

Превосходство Емельяненко

Тем не менее большинство экспертов сходятся в том, что фаворитом поединка является именно Емельяненко. В последние несколько лет он находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру и совсем не растерял боксёрских навыков. В этом аспекте Александр до сих пор остаётся одним из сильнейших российских представителей ММА, что подтверждают его дуэли с Габриэлем Гонзагой и Виктором Пештой.

Несмотря на громкие заявления Исмаилова, в стойке ему будет очень сложно справиться с Емельяненко. Да, Магомед отлично проявил себя в дуэли с неплохим ударником Артёмом Фроловым, но его нельзя ставить в один ряд с Александром.

Исмаилову остаётся делать то, что пытается провернуть любой боец, уступающий в росте и длине рук, — постоянно сокращать дистанцию и активно использовать клинч. В последнее время одним из эталонов в данном аспекте является экс-чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весах Дэниел Кормье. С помощью такой тактики он справился с Волканом Оздемиром, а также нокаутировал Стипе Миочича.

Что касается борьбы, то здесь Исмаилов может иметь преимущество над Емельяненко. Тот же Тони Джонсон — младший легко переводил Александра на настил, после чего уверенно контролировал его в партере. Нет сомнений, что если Магомед сумеет провести тейкдаун, то получит отличный шанс. В этом случае он может либо использовать свои навыки ground and pound, либо постараться повторить достижение Монсона и выиграть сдачей.