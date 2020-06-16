Спор вокруг гимна: в ФИФА отреагировали на отказ Трампа смотреть матчи сборной США по футболу

В ФИФА прокомментировали нежелание Дональда Трампа смотреть футбольные матчи после отмены Федерацией (традиционного) футбола США (USSF) правила, запрещающего игрокам в знак протеста вставать на одно колено во время исполнения национального гимна. В организации подчеркнули, что приветствуют любые формы протеста против расизма и насилия. В свою очередь, президент Соединённых Штатов назвал это неуважением к стране, её национальному гимну и флагу.

В ФИФА отреагировали на заявление Дональда Трампа о том, что он больше не намерен смотреть футбольные матчи сборных США после снятия Федерацией (традиционного) футбола Соединённых Штатов (USSF) правила, запрещающего игрокам в знак протеста вставать на одно колено во время исполнения национального гимна.

В международной организации подчеркнули, что её глава Джанни Инфантино поддерживает права спортсменов любым способом выражать своё негативное отношение ко всем формам ущемления или сегрегации.

«ФИФА решительно выступает за толерантность, взаимоуважение и здравый смысл, когда речь идёт о таких важных вопросах. Мы придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости к инцидентам, связанным с любыми формами дискриминации в футболе, как закреплено в нашем уставе. Мы все должны сказать «нет» расизму и насилию», — цитирует заявление ФИФА Associated Press.

Несколько дней назад члены правления USSF проголосовали за отмену пункта 604-1 политики организации, который обязывал футболистов национальных сборных стоя слушать гимн страны на любом мероприятии.

Президент федерации Синди Парлоу Кон извинилась за то, что организация не попыталась «помочь противостоять расизму» раньше. Она добавила, что отмена правила — лишь первый шаг в этой борьбе.

«Мы продолжим взаимодействовать с нашими игроками, сотрудниками и видными футбольными деятелями, чтобы оставаться позитивной силой, приближающей перемены. И мы говорим не о краткосрочных инициативах. Нужно вписать эти идеалы в нашу ДНК», — заявила Кон.

Отмена пункта вызвала критику со стороны ряда конгрессменов от Республиканской партии. Они выразили в соцсетях недоумение, как это возможно, чтобы игроки национальных сборных США не вставали во время исполнения гимна страны. К своим однопартийцам присоединился и американский президент.

«Я больше не буду смотреть их матчи!» — написал Трамп в Twitter.

I won’t be watching much anymore! https://t.co/s8nCg9EJSW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

Пункт 604-1 политики USSF появился в 2017 году после нескольких акций протеста со стороны полузащитника женской сборной США по традиционному футболу Меган Рапино. Во время исполнения национального гимна она вставала на одно колено в знак солидарности с игроком в американский футбол Колином Каперником, протестовавшим против дискриминации.

В 2016 году квотербек «Сан-Франциско Форти Найнерс» впервые встал на одно колено во время торжественной предматчевой церемонии. Таким способом он выражал недовольство внутренней политикой Соединённых Штатов, действиями полиции и выступал против расового неравенства. Вскоре его примеру последовали игроки других команд и движение стало носить массовый характер, что возмутило Трампа, расценившего это как неуважение к национальному гимну США. Он призывал наказывать протестующих дисквалификацией.

В 2017 году Колин Каперник стал свободным агентом, однако ни одна из команд не захотела воспользоваться его услугами. По его мнению, Национальная футбольная лига (НФЛ) вступила в сговор с руководителями клубов, чтобы не допустить его возвращения на поле из жестов протеста футболиста во время исполнения гимна. В самих коллективах объясняли незаинтересованность в услугах спортсмена его уровнем игры. Чтобы доказать свою правоту, Каперник обратился в суд, однако в феврале прошлого года заключил с НФЛ мировое соглашение.

Прецедент Каперника заставил лигу последовать примеру USSF и также ввести запрет на подобные протесты в мае 2018 года. Игроков в американский футбол обязали стоять или же вовсе находиться в раздевалках во время исполнения гимна.

Однако на фоне волны массовых протестов в США, начавшихся в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, комиссар лиги Роджер Гуделл принёс извинения игрокам, протестовавшим против расизма.

«Лично я протестую вместе с вами и хочу быть частью столь необходимых изменений в этой стране. Мы, НФЛ, признаём, что были неправы, отказываясь слушать игроков раньше, и призываем всех высказывать свою позицию и участвовать в мирных протестах», — приводит слова Гуделла USA Today.

Кроме того, СМИ сообщали, что лига намерена выделить $250 млн в течение ближайших десяти лет на борьбу с проявлениями расизма.

Заявление функционера вызвало критическое замечание со стороны Трампа.

«Можно ли допустить мысль о том, что Роджер Гуделл в своём довольно интересном высказывании о покое и примирении имел в виду, что теперь для игроков будет в порядке вещей выказывать неуважение к нашей стране и нашему флагу, преклоняя колени или не вставая при исполнении государственного гимна?» — написал президент США в Twitter.

Позже президент заявил, что, как и в случае с традиционным футболом, он не намерен смотреть матчи НФЛ, если игроки будут вставать на одно колено во время звучания гимна.

Сами игроки в американский футбол также заявляли о намерении продолжать протестовать при исполнении гимна. Они настаивали на том, что их действия призваны привлечь внимание к проблеме, а не оскорбить национальную символику.

Так, квотербек «Кливленд Браунс» Бейкер Мейфилд заявил, что не боится осуждения со стороны болельщиков, а защитник «Хьюстон Тексас» Джей Джей Уотт жёстко ответил на критику одного из пользователей социальных сетей.

«Если вы всё ещё думаете, что речь идёт о неуважении к нашему флагу или военным, вы, очевидно, не слушали», — написал Уотт.

Стоит отметить, что вставать на одно колено в знак солидарности с протестующими против расизма теперь разрешено и в Английской премьер-лиге (АПЛ).