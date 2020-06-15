ФИФА отреагировала на слова Трампа, отказавшегося смотреть матчи сборной США

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Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на слова президента США Дональда Трампа, прокомментировавшего решение Федерации футбола страны разрешить спортсменам вставать на колено во время гимна в качестве протеста против расизма и прочей дискриминации.
ФИФА отреагировала на слова Трампа, отказавшегося смотреть матчи сборной США
  • РИА Новости

«ФИФА решительно выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов. Придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости ко всем случаям проявления дискриминации в футболе. Нужно сказать нет расизму и насилию», — приводит слова заявления ФИФА Yahoo! News.

11 июня USSF отменила правило, согласно которому футболисты сборных страны обязаны стоять во время исполнения национального гимна. Данное правило было введено в 2017 году после того, как капитан женской сборной Меган Рапино стала на колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.

В США уже больше недели проходят массовые протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате противоправных действий полиции.

Ранее Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу.

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