ФИФА отреагировала на слова Трампа, отказавшегося смотреть матчи сборной США

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на слова президента США Дональда Трампа, прокомментировавшего решение Федерации футбола страны разрешить спортсменам вставать на колено во время гимна в качестве протеста против расизма и прочей дискриминации.

«ФИФА решительно выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов. Придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости ко всем случаям проявления дискриминации в футболе. Нужно сказать нет расизму и насилию», — приводит слова заявления ФИФА Yahoo! News.

11 июня USSF отменила правило, согласно которому футболисты сборных страны обязаны стоять во время исполнения национального гимна. Данное правило было введено в 2017 году после того, как капитан женской сборной Меган Рапино стала на колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.

В США уже больше недели проходят массовые протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате противоправных действий полиции.

Ранее Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу.