Марсело отпраздновал гол в матче с «Эйбаром», поддержав акцию против расизма
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Марсело отличился на 34-й минуте, после чего встал на одно колено и поднял кулак.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
Ранее экс-защитник «Динамо» Кристофер Самба рассказал, как сталкивался с проявлениями расизма в России.
💪🏿 #BlackLivesMatter#RealMadridEibarpic.twitter.com/z0ZtJmBCGM— LaLiga (@LaLiga) June 14, 2020