Марсело отпраздновал гол в матче с «Эйбаром», поддержав акцию против расизма

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело отпраздновал свой гол в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры с «Эйбаром», подержав движение Black Lives Matter против расизма.

Марсело отличился на 34-й минуте, после чего встал на одно колено и поднял кулак.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Ранее экс-защитник «Динамо» Кристофер Самба рассказал, как сталкивался с проявлениями расизма в России.