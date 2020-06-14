Экс-футболист «Динамо» Самба рассказал, как сталкивался с проявлениями расизма в России

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и московского «Динамо» Кристофер Самба рассказал, как сталкивался с проявлениями расизма в России.

«Вне футбола в России как личность меня защищало то, что люди знали, что я футболист. Это помогало, но у меня всё равно было это чувство. То, как люди смотрят на тебя, когда приходишь в какое-нибудь модное место и даже когда просто ходишь по магазинам с женой… Они не ожидают, что я могу купить хорошие вещи. Это больно. В итоге я ничего не покупал. Зачем отдавать кому-то свои деньги, когда на тебя смотрят, будто ты ничего не стоишь только потому, что ты чёрный? Было тяжело», — цитирует игрока The Athletic.

По его словам, ему помогал тот факт, что у него была компания одноклубников, с которыми они проводили время, но его всё равно больше всего ранит скрытый расизм.

«Когда я беру семью в отпуск и нахожусь в бизнес-классе, ко мне подходит женщина и говорит: «Извините, эконом-класс в той стороне». Это больно», — добавил Самба.

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