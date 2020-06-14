Боксёр Дженнингс поддержал предложение освободить темнокожих от налогов на 462 года

Американский боксёр Брайант Дженнингс высказался об идее известного рэп-исполнителя Ice Cube освободить темнокожих от уплаты налогов в США на ближайшие 462 года.

«Когда у тебя есть знания, никто ничего с тобой не сделает. Я обеими руками и ногами поддерживаю предложение Ice Cube», — написал Дженнингс в своём Instagram.

Ice Cube до этого высказался, что темнокожих людей слишком долго угнетали и теперь Соединённым Штатам пора покрыть данный ущерб.

Дженнингс является бывшим претендентом на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуат Ховард заявил, что не собирается играть в баскетбол, пока не решится проблема расизма.