Боксёр Дженнингс поддержал предложение освободить темнокожих от налогов на 462 года

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Американский боксёр Брайант Дженнингс высказался об идее известного рэп-исполнителя Ice Cube освободить темнокожих от уплаты налогов в США на ближайшие 462 года.
Боксёр Дженнингс поддержал предложение освободить темнокожих от налогов на 462 года
  • Reuters

«Когда у тебя есть знания, никто ничего с тобой не сделает. Я обеими руками и ногами поддерживаю предложение Ice Cube», — написал Дженнингс в своём Instagram.

Ice Cube до этого высказался, что темнокожих людей слишком долго угнетали и теперь Соединённым Штатам пора покрыть данный ущерб.

Дженнингс является бывшим претендентом на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуат Ховард заявил, что не собирается играть в баскетбол, пока не решится проблема расизма.

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