Боксёр Дженнингс поддержал предложение освободить темнокожих от налогов на 462 года
- Reuters
«Когда у тебя есть знания, никто ничего с тобой не сделает. Я обеими руками и ногами поддерживаю предложение Ice Cube», — написал Дженнингс в своём Instagram.
Ice Cube до этого высказался, что темнокожих людей слишком долго угнетали и теперь Соединённым Штатам пора покрыть данный ущерб.
Дженнингс является бывшим претендентом на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Ранее игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуат Ховард заявил, что не собирается играть в баскетбол, пока не решится проблема расизма.