Игрок «Лейкерс» Ховард: никакого баскетбола, пока мы не решим проблему расизма

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард прокомментировал свой возможный отказ от участия в рестарте сезона-2019/20.

«Баскетбол, да и развлекательные мероприятия сейчас не нужны. Всё это будет отвлекать от основной проблемы. Ничто не принесёт мне большего удовольствия, чем первый чемпионский титул, однако единение моего народа гораздо важнее. Европейская колонизация лишила нас нашей богатой истории. Нам ещё предстоит понять самих себя. Чем меньше будет отвлекающих манёвров, тем больше мы сможем уделить внимания данной проблеме. Нации образуются из семей, темнокожие и афроамериканцы сейчас не представляют собой нацию. Наступило время, чтобы наши семьи стали нацией. Никакого баскетбола, пока мы не решим эту проблему», — цитирует Ховарда журналист CNN Джилл Мартин.

Ряд игроков НБА выступают против возобновления сезона в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Ранее баскетболист «Клипперс» Уильямс выразил мнение, что возобновление сезона НБА отвлечёт внимание от протестов.