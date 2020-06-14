Игрок «Лейкерс» Ховард: никакого баскетбола, пока мы не решим проблему расизма

Короткая ссылка
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард прокомментировал свой возможный отказ от участия в рестарте сезона-2019/20.
Игрок «Лейкерс» Ховард: никакого баскетбола, пока мы не решим проблему расизма
  • Reuters

«Баскетбол, да и развлекательные мероприятия сейчас не нужны. Всё это будет отвлекать от основной проблемы. Ничто не принесёт мне большего удовольствия, чем первый чемпионский титул, однако единение моего народа гораздо важнее. Европейская колонизация лишила нас нашей богатой истории. Нам ещё предстоит понять самих себя. Чем меньше будет отвлекающих манёвров, тем больше мы сможем уделить внимания данной проблеме. Нации образуются из семей, темнокожие и афроамериканцы сейчас не представляют собой нацию. Наступило время, чтобы наши семьи стали нацией. Никакого баскетбола, пока мы не решим эту проблему», — цитирует Ховарда журналист CNN Джилл Мартин.

Ряд игроков НБА выступают против возобновления сезона в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Ранее баскетболист «Клипперс» Уильямс выразил мнение, что возобновление сезона НБА отвлечёт внимание от протестов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить