Баскетболист «Клипперс» Уильямс считает, что возобновление сезона НБА отвлечёт внимание от протестов
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«Я никогда не говорил, что не буду играть. Но каждый день всё, что мы видим по ESPN, это возвращение НБА. При этом я вижу на CNN, как прошлой ночью полицией был убит очередной темнокожий. Перестаньте рассказывать мне, как делать работу, которую вы никогда не делали. Если бы сегодня у нас был матч, вы бы покинули протест, чтобы посмотреть его. Это и есть отвлечение», — написал Уильямс в Twitter.
В настоящее время в США проходит волна массовых протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате неправомерных действий полиции.
Ранее сообщалось, что в НБА начнут проходить тесты на коронавирус 23 июня.