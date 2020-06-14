Баскетболист «Клипперс» Уильямс считает, что возобновление сезона НБА отвлечёт внимание от протестов

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Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс считает, что возобновление сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отвлечёт внимание от протестов и гражданских волнений, которые сейчас проходят в США.
Баскетболист «Клипперс» Уильямс считает, что возобновление сезона НБА отвлечёт внимание от протестов
  • Reuters
  • © Kirby Lee-USA TODAY Sports

«Я никогда не говорил, что не буду играть. Но каждый день всё, что мы видим по ESPN, это возвращение НБА. При этом я вижу на CNN, как прошлой ночью полицией был убит очередной темнокожий. Перестаньте рассказывать мне, как делать работу, которую вы никогда не делали. Если бы сегодня у нас был матч, вы бы покинули протест, чтобы посмотреть его. Это и есть отвлечение», — написал Уильямс в Twitter.

В настоящее время в США проходит волна массовых протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате неправомерных действий полиции.

Ранее сообщалось, что в НБА начнут проходить тесты на коронавирус 23 июня.

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