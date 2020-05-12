Равная стоимость четверных прыжков и новый вид недокрута: как изменятся правила фигурного катания в следующем сезоне

Со следующего сезона в фигурном катании произойдут изменения в системе оценок отдельных прыжков. Тройной флип будет приравнен к тройному лутцу, хотя раньше его стоимость составляла на 0,6 балла меньше. Каждый из четверных прыжков повышенной сложности — лутц, флип и риттбергер — будет иметь базовую оценку в 11 баллов. Кроме того, в правилах зафиксирована разрешённая степень недокрута прыжка, которая составит 90°. За неё не будет снижаться номинальная стоимость элемента.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял поправки к правилам по фигурному катанию на сезон-2020/21. В организации уточнили критерии оценок элементов в одиночном и парном катании и пересмотрели стоимость некоторых прыжков. В будущем эти изменения могут существенно повлиять на содержание программ спортсменов и на их результаты.

Любителям фигурного катания в первую очередь бросилось в глаза то, как поменялась базовая стоимость отдельных прыжков. Так, тройной лутц перестал быть самым ценным после акселя в своей категории. Прежде его номинальная оценка составляла 5,9 балла, а теперь она сравнялась с тройным флипом и будет иметь те же 5,3 балла. Это можно назвать хорошей новостью для фигуристок, которым не удавалось чисто исполнить тройной лутц из-за приземления на неправильное ребро — такие проблемы преследовали Евгению Медведеву и Алёну Косторную. Теперь они смогут переключиться на тройной флип, избежав потери в баллах. Но другие спортсмены, у которых тройной лутц получался правильно, теперь потеряют преимущество.

Также по теме Со слабым катанием и без сложных четверных: в каком состоянии Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко Тренеры по фигурному катанию Людмила Великова и Виктор Кудрявцев поделились впечатлениями от выступлений Александры Трусовой. По их...

Ещё более значительной переработке подверглись четверные прыжки. Раньше стоимость лутца составляла 11,5 балла, а риттбергер был «дешевле» на один балл. Теперь оба прыжка, так же как и флип, имеют номинальную ценность 11 баллов, то есть с точки зрения правил они являются одинаковыми по сложности исполнения.

От этих поправок пострадают в первую очередь те фигуристы, которые в своих выступлениях делали ставку на четверной лутц как на более дорогой прыжок в четыре оборота (формально самым дорогим считается четверной аксель, однако ещё ни одному фигуристу не удалось его чисто исполнить на сревнованиях). В частности, лутц является коронным у российских фигуристов Александра Самарина и Анны Щербаковой. При этом те спортсмены, которые были способны исполнить четверной риттбергер, но оставляли его в запасе из-за недостаточной стоимости, смогут вновь попробовать включить его в свои программы.

Если бы данные поправки были приняты до последнего чемпионата России, то они бы существенно повлияли на итоговые результаты в женских состязаниях. Так, согласно подсчётам пользователей соцсетей, стоимость произвольной программы Щербаковой оказалась бы ниже, и она бы набрала в итоге 257,89 балла вместо 261,87. При этом занявшая второе место Алёна Косторная так и осталась бы с 258,11 балла и стала бы уже первой.

По мнению президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, новая стоимость лутца и риттбергера заставит спортсменов обратить внимание на второй прыжок.

«Основная мотивация ISU, думаю, была в желании поднять значимость риттбергера. Его решили подтянуть к зубцовым прыжкам. Риттбергер очень сложный, и ранее его не оценивали по достоинству. Из всех четверных я назвал бы его самым сложным. Несколько наших парней умеют делать риттбергер на тренировках, но не решаются вставлять в программу. Делают выбор в пользу лутца, и их можно понять. Рисковал, помню, только Сергей Воронов, и был близок. Теперь больше будет желания исполнять», — сказал Горшков «Бизнес Online».

При этом известный хореограф Илья Авербух выразил недоумение по поводу внесённых поправок. Он считает, что в базовой стоимости прыжков должно отражаться то, что лутц сложнее для исполнения, чем остальные прыжки.

«Мне кажется странным решение уровнять четверные лутц, флип и риттбергер. Всегда лутц был самым дорогим прыжком, флип менее дорогим, а риттбергер ещё меньше. Странно их уравнивать, для меня это очень странное решение. Пытается ли ISU таким образом сделать так, чтобы фигуристы учили не только лутц? Большого криминала не вижу. Всегда ISU пытается расширить палитру исполнения прыжков», — заявил Авербух в разговоре со Sport24.

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, изменения в базовой стоимости четверных прыжков не окажут большого влияния на фигурное катание. Для неё более важно то, что такие элементы по-прежнему оцениваются гораздо выше, чем прыжки в три оборота.

«Думаю, что эти изменения незначительны, ничего страшного в них нет. Практически всё так и осталось, изменения очень маленькие. Самым сложным прыжком по стоимости остается аксель в 3,5 оборота. Разница в стоимости от тройного до четверного прыжка большая, что и правильно. Тройные прыжки прыгает весь мир, а четверные — единицы. Из девочек эти единицы можно на одной руке пересчитать, мальчиков — двадцатка. И именно поэтому разница в цене между тройным и четверным и осталась такой большой», — заявила Тарасова ТАСС.

Ещё одно изменение в правилах касается градации недокрутов на прыжках. Теперь для фигуристов предусмотрены разные санкции за незаконченный последний оборот перед приземлением — если недокрут составит свыше 180°, от 90° до 180° и ровно 90°. Раньше степеней было две, и они обозначались в протоколах галочками. Теперь их будет три, и прыжок с недокрутом на 90°

будет обозначаться буквой q.

Если недокрут составит меньше четверти оборота, то прыжок не потеряет в базовой стоимости — судьи смогут только незначительно снизить добавленную. Это можно назвать поощрением для тех, кто пытается исполнять четверные прыжки, но опасается потерять баллы за неполный последний оборот. Ещё одним приятным бонусом для отдельных фигуристов стало то, что теперь креативные и сложные выезды будут поощряться дополнительными баллами.