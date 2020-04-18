Косторная рассказала о конкуренции в группе Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала об отношении к конкуренции в группе Этери Тутберидзе, где работают её основные соперницы Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Хорошо, что у нас в группе такая конкуренция. Выходя на тренировку, нужно всё делать обязательно лучше, чем вчера. А как по-другому? Когда Саша Трусова перед тобой прыгает пять четверных. Или Аня Щербакова. Тут же включается: «И я, и я тоже могу», — приводит слова 16-летней спортсменки журнал «Мир фигурного катания».

Косторная, Щербакова и Трусова занимали все три призовых места в финале Гран-при, чемпионата Европы и первенства России сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что фигуристка Туктамышева приняла участие в челлендже с подушкой.