Виртуальный парад, путешествие Боттаса к границе России и признание Ловчева: околоспортивные события прошедшей недели

Разработчики World of Warships провели виртуальный Парад Победы с участием кораблей времён Великой Отечественной войны, а полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин успешно прошёл военные сборы в корейской армии. Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас прокатился на велосипеде до российской границы, а бывший футболист «Шальке» Хианник Камба, считавшийся погибшим, нашёлся в Германии. Евгений Ловчев рассказал о договорном матче 50-летней давности, а волейболист Алексей Спиридонов отбился от грабителей. Околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Парад Победы от World of Warships

Разработчики популярной онлайн-игры World of Warships представили свою версию парада Победы. Местом событий был выбран Ленинград первой половины 1960-х годов. В виртуальном варианте праздника по Неве прошли линкоры, эсминцы и крейсеры наподобие тех, что участвовали в морских сражениях Второй мировой войны. Несмотря на дневное время, для них «развели» мосты над рекой.

К виртуальным кораблям предоставлялась справочная информация. Например, из ролика можно было узнать, что крейсер «Молотов» вступил в строй в 1941 году, развивал скорость хода 36 узлов и имел команду в составе 898 человек, а эсминец «Огневой» начали использовать уже в 1945-м. Видео Парада Победы посмотрели на Youtube более полумиллиона пользователей.

Тем временем японка Хамако Мори официально была признана старейшей геймершей на планете. Как выяснилось, пожилую даму внесли в список рекордсменов ещё в ноябре 2019 года в возрасте 89 лет. Играми она увлеклась после 50. Помимо стримов Мори ведёт канал на видеохостинге со 180 тыс. подписчиков. Ежедневно японка играет в компьютерные игры не менее семи-восьми часов. Она сильно переживает, если не может пройти очередную миссию с первого раза.

Президент Аргентины предпочёл Марадону Месси

В Аргентине даже в период пандемии коронавируса не смолкают споры о лучшем футболисте страны всех времён. Свой выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси на этот раз попросили сделать президента Альберто Фернандеса. К разочарованию поклонников форварда «Барселоны», политик назвал нынешнего наставника «Химнасии и Эсгримы» из Ла-Платы. По словам Фернандеса, Марадона делал на поле невероятные вещи, а потому превосходит более командного игрока Месси.

«Диего — лучший игрок, которого я видел», — подчеркнул аргентинский президент.

А вот лидер «Танцующих гробовщиков» из Ганы Бенджамин Айду, напротив, оказался фанатом Месси. Прославившийся благодаря многочисленным мемам персонаж признался, что из всех футболистов хотел бы потанцевать с Лео, а также Криштиану Роналду и Роналдиньо. Как объяснил африканец, португальца он ценит за индивидуальность, аргентинца именно за исполнительское мастерство, а бразильца — за то, что он всегда улыбается. Со всеми тремя Айду выразил желание сыграть в футбол.

К слову, 8 мая «Барса» возобновила тренировки на своей базе. Судя по всему, Месси в отличной форме, несмотря на длительный карантин. Продемонстрированный им на первом занятии после перерыва контроль мяча уже успел восхитить всех любителей спорта.

Сон Хын Мин прошёл военные сборы

Форварду «Тоттенхэма» Сон Хын Мину вместо тренировок пришлось пройти военные сборы в корейской армии. По закону Кореи, от них не освобождаются даже звёзды первой величины.

Для Мина, правда, сделали определённые послабления. Благодаря победе с национальной сборной на Азиатских играх 2018 года он, как и другие футболисты, смог избежать воинской обязанности в полном объёме.

Поэтому вместо службы в течение 21 месяца Сон Хын Мину предстояло пройти лишь усечённые трёхнедельные сборы. Хорошо подготовленному физически спортсмену не составило труда выполнить положенные нормативы. Так, 27-летний полузащитник вошёл в пятёрку лучших в своей возрастной группе по всем показателям и показал первый результат в стрельбе.

Кроме того, он выдержал 30-километровые марш-броски в полном снаряжении, газовую атаку и боевые учения с биологическим оружием.

Курс молодого бойца нападающий выполнил на острове Чеджудо. Причём Сон Хын Мин сам выбрал для несения трудовой повинности именно этот период, когда чемпионат Англии прерван из-за пандемии и, таким образом, избежал проблем с работодателем.

Heung-Min Son has completed his three-week military training in South Korea.



He hit 10/10 during a shooting course and finished in the top five out of 157 trainees, reports @TheKoreaHeraldpic.twitter.com/Yh3gDFqWMS — B/R Football (@brfootball) May 8, 2020

Жена Камба получила выплаты за живого мужа

Бывший защитник «Шальке» Хианник Камба считался погибшим. Причём его смерть была документально зафиксирована ещё в 2016 году. Об этом писали и газеты.

Никто не сомневался, что Камба разбился в ДТП. Однако теперь журналисты разыскали игрока в Гельзенкирхене, где он работает в энергетической компании. Камба объяснил, что четыре года назад после в Конго его бросили друзья, забрав с собой документы, мобильный телефон и деньги футболиста. Еще в 2018 году Камба обратился в немецкое посольство в Киншасе с целью доказать, что на самом деле он жив. Однако из-за потери удостоверения личности процесс занял много времени.

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Ситуацией воспользовалась бывшая супруга спортсмена. Её обвиняют в предоставлении недостоверных документов о гибели мужа ради получения страховых выплат. Необходимые бумаги женщина получила в Конго. Причём сам Камба утверждает, что даже не догадывался о своей «гибели». Он давно не живёт с предприимчивой женой, которая одна воспитывает их сына. Если верить спортсмену, девушка подстроила всё сама, не посвятив его в свои планы. Она получила внушительную сумму, но теперь, по всей видимости, ответит за мошенничество по закону. Начато следствие по делу.

Большая карьера у Камба по существу не сложилась. На момент своего загадочного исчезновения он выступал в низших лигах. Его последним клубом был «Хюльс». Но в сезоне-2003/04 защитник находился в составе «Шальке». Согласно немецким СМИ, ему прочили большое будущее.

Боттас добрался до границы России на велосипеде

Гонщик «Формулы-1» из команды «Мерседес» Валттери Боттас, в свою очередь, так соскучился по физической активности за время самоизоляции, что решил проехаться на велосипеде. Любовь к катанию привела его к границе в Россией.

30-летний пилот совершил необычное путешествие вместе с подругой Тиффани Кромвель. Они выехали из своего дома в Настоле и без особых проблем добрались до пограничного перехода в Нуйямаа. Длина отрезка, таким образом, составила 203 км.

По словам Боттаса, это была «прекрасная поездка». Кромвель, в свою очередь, заметила, что нет лучшего способа исследовать финскую глубинку, чем проехать пару сотен километров на байке.

«Солнце, улыбки, кофе, еда — что может быть лучше?» — добавила она.

Впрочем, обратный путь пара предпочла проделать на машине.

Не исключено, что Боттас питает к России особые чувства. Именно на Гран-при в Сочи в 2017 году он одержал свою первую победу в «Формуле-1».

Ловчев рассказал о договорняке

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев предался на карантине воспоминаниям о былых днях. В интервью СЭ бывший игрок «Спартака» неожиданное признался в том, что в 1970 году его партнёры сдали матч с «Черноморцем» в Одессе.

Если верить Ловчеву, красно-белые тогда уже гарантировали себе третье место, а их соперникам грозил вылет в первый дивизион. Поэтому спартаковцы решили помочь нуждающейся в очках команде за «скромное вознаграждение». При этом, как утверждает Ловчев, он отказался брать деньги.

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«Я был уверен, что денег не взяли трое — я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве. Сколько заплатили? По 500 рублей каждому, мне ребята рассказывали», — сообщил Ловчев.

Тем не менее, победа «Черноморец» не спасла. Одесситам всё равно пришлось уйти на понижение в классе.

Участник игры 50-летней давности Анзор Кавазашвили с обвинениями в свой адрес со стороны бывшего одноклубника не согласился. По мнению экс-вратаря, в голове у Ловчева «тараканы бегают». Кавазашвили якобы уже раньше стыдил коллегу за различные выдумки.

«В той игре нас душили, а я все мячи брал, не пропускал. В конце игрок «Черноморца» в заварухе замахнулся в пустые ворота, бьёт, я накрываю мяч, и он ко мне обращается с ужасным криком, с матом: «Ты что, сволочь, делаешь?! Тебе что, не сказали, что деньги не дали?!» Он осёкся, и тогда я понял, что действительно игра кем-то из футболистов была продана», — отметил Кавазашвили, но от себя все подозрения решительно отвёл.

Спиридонов пожаловался на попытку ограбления

Волейболист Алексей Спиридонов сообщил, что на него напали двое неизвестных. Инцидент произошёл возле отделения одного из банков в Москве, откуда он вышел вместе с другом.

«Один получил леща, второй за нож, еле отбился, жив вроде», — уточнил спортсмен в своем Twitter-аккаунте, назвав нападавших узбеками.

Однако не все подписчики поверили рассказу Спиридонова. Одни назвали его фантазёром, другие пытались уточнить, как по лицу можно определить национальность преступников.

Позже волейболист рассказал, что нападение случилось на парковке у торгового центра, расположенного на Киевском шоссе возле МКАД. При этом Спиридонов отказался обращаться в полицию, объяснив это тем, что он «нормальный мужик».

Но полиция всё же нашла нападавших. Оказалось, что за несколько минут до встречи со Спиридоновым один из преступников с ножом в руке повздорил с сотрудниками банка. Те написали заявление, а на нападавших завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

В полиции спортсмен выяснил, что его обидчики — вовсе не узбеки, как он заявлял ранее, а таджики.

«Прошу прощения у узбеков», — написал Спиридонов в Twitter.