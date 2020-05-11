СМИ: Участники UFC 249 не имеют права подавать в суд в случае заболевания коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает ESPN. По информации источника, в контрактах был пункт о принятии риска для участников, если ими будет сдан положительный тест на коронавирус. UFC освобождается от любой ответственности в случае заболевания.
Перед турниром коронавирус был обнаружен у бразильского бойца Роналду Соузы, который успел провести взвешивание и дуэль взглядов. Впоследствии его бой был отменён, а сам спортсмен был изолирован.
Ранее Гаджиев выразил желание провести в России турнир по примеру UFC 249.