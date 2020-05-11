Гаджиев выразил желание провести в России турнир по примеру UFC 249

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о прошедшем турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.

«Дана Уайт сделал столько, сколько можно сделать в нынешней ситуации, и сделал это блестяще. Разумеется, есть мысль повторить подобное в России. Уайт использовал местность, где эпидемия не свирепствует. В UFC приняли множество профилактических мер, и у них всё получилось. Главное, чтобы по итогам турнира не было заболевших. Мы надеемся, что у нас к концу мая ситуация нормализуется и к июню-июлю мы сможем проводить полноценные турниры. Если же нет, то обязательно сделаем нечто подобное тому, что мы видели от UFC», — цитирует Гаджиева газета «Известия».

Турнир UFC 249 проходил без зрителей и с повышенными мерами санитарных норм в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, как в мире MMA отреагировали на исход главного боя UFC 249.