Бывший игрок «Спартака» Ловчев рассказал о проданном его партнёрами матче

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил о том, что в 1970 году красно-белые сдали матч одесскому «Черноморцу».

По словам экс-футболиста, в этой истории «с самого начала всё было странно».

«Какие-то люди ходили по гостинице, заглядывали к нашим ребятам. Тогда мы уже заняли третье место, а «Черноморец» стоял на вылет. Уже к перерыву вижу — что-то не то. Всё за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Я был уверен, что денег не взяли трое — я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве. Сколько заплатили? По 500 рублей каждому, мне ребята рассказывали. Но «Черноморцу» та победа не помогла, его тогда «Арарат» обошёл», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Ловчев рассказал, из-за чего поссорился с Александром Бубновым.