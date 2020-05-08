Ловчев рассказал, из-за чего поссорился с Бубновым

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Известный в прошлом защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что стало причиной его конфликта с экс-игроком «Динамо» Александром Бубновым.
Ловчев рассказал, из-за чего поссорился с Бубновым
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как заявил Ловчев «Спорт-Экспрессу», конфликт с Бубновым произошёл в тот момент, когда оба бывших футболиста работали в комитете по борьбе с договорными матчами. 

В распоряжение комитета попала видеозапись матча между «Петротрестом» и «Химками», который мог оказаться договорным. По словам Ловчева, Бубнов взял себе видеозапись матча, после чего объявил его договорным в интервью, не посоветовавшись с другими членами комиссии.

«Приезжаю на заседание комитета. Зачитываю интервью. Бубнов отмахивается: «Я такого не говорил!» — «Точно?» — «Да!» — «Врёшь! Есть доказательства...» Вот с того момента наши дороги разошлись», — признался Ловчев.

Ранее Ловчев поделился мнением о возможном возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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