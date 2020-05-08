Экс-голкипер «Спартака» рассказал, как во время игры узнал о договорном матче

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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, как во время игры узнал о договорном матче с одесским «Черноморцем» в 1970 году.
Экс-голкипер «Спартака» рассказал, как во время игры узнал о договорном матче
  • РИА Новости

«В той игре нас душили, а я все мячи брал, не пропускал. В конце игрок «Черноморца» в заварухе замахнулся в пустые ворота, бьёт, я накрываю мяч, и он ко мне обращается с ужасным криком, с матом: «Ты что, сволочь, делаешь?! Тебе что, не сказали, деньги не дали?!» — цитирует Кавазашвили «Подъём».

По его словам, в перерыве игроки предупредили руководителей команды, что игра была продана кем-то из футболистов, после чего «Черноморец» смог забить единственный мяч только на 80-й минуте.

«Мне просто обидно. Как я мог деньги взять, если я все два тайма вытаскивал и все мячи брал? В голове у Ловчева как раньше, так и сейчас, тараканы бегают. Я Ловчеву уже говорил: «Любое твоё слово люди будут воспринимать как правду, но ты врёшь много и выдумываешь, а люди тебе верят», — добавил ветеран красно-белых.

Ранее Ловчев рассказал о проданном его партнёрами по «Спартаку» матче с «Черноморцем».

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