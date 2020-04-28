Тайна пропажи майки Джордана, стадион в форме лотоса и 100 км вокруг кровати: околоспортивные события прошедшей недели

Александр Овечкин сразился с Уэйном Гретцки в видеоигру NHL 20, а Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели прямой эфир в Instagram. Футбольный арбитр Бас Нейхус принял роды у овцы, а ультрамарафонец Дмитрий Якухный преодолел 100 км за десять часов, не выходя из комнаты. В Гуанчжоу планируют построить громадную арену в форме лотоса, а клуб НБА «Орландо Мэджик» рассказал историю исчезновения майки Майкла Джордана из раздевалки в 1990-м. Околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Ультрамарафонец пробежал 100 км вокруг кровати

В период пандемии коронавируса в России запрещены любые виды спортивной активности на улице, в том числе пробежки. Чтобы сохранить тонус, поклонникам активного образа жизни приходится идти на различные ухищрения.

Атлет из Приморья Дмитрий Якухный решил проверить свою подготовку к ультрамарафону в Сахаре, к которому готовился девять месяцев. Соревнования отменили, но это его не остановило. 100 км житель Владивостока «намотал» вокруг собственной кровати. И, таким образом, не нарушил режим самоизоляции.

Домашний марафон продлился более десяти часов. Преодолеть дистанцию спортсмену помогла музыка. Каждый час он осуществлял прямые включения в Instagram. Самым трудным, по признанию рекордсмена, оказался 76-й километр. 100 км пробежал по квартире и триатлонист из Перми Константин Иванов. Ему для этого понадобилось девять часов и шесть минут.

Напомним, в начале апреля жительница города Алдан в Якутии Светлана Хамидулина умудрилась пробежать полумарафон в однокомнатной квартире. По словам девушки, для этого ей пришлось сделать 1242 круга.

А Элиша Ночомовиц из Тулузы преодолел дистанцию вдвое длиннее на собственном балконе. На это у него ушло 6 часов 48 минут. Французу настолько понравилось, что он ещё несколько раз осуществлял задуманное и сбросил 130 минут со своего первоначального достижения.

Заочное соперничество российских и зарубежных фанатов продолжил на днях бывший регбист из Великобритании Эд Джексон. Он мечтал покорить Эверест, но из-за пандемии ограничился лестницей своего дома. Всё выглядело по-настоящему: экстремал облачился в экипировку альпиниста и ночевал исключительно в палатке. Вершины «горы» (8898 м) Джексон достиг на четвёртый день, преодолев в общей сложности 5566 лестничных пролётов и совершив 89 056 шагов.

Овечкин сыграл с Гретцки в NHL 20

Ещё одним популярным среди спортсменов занятием стали во время карантина прямые эфиры в Instagram. Обычно одна звезда отвечает на вопросы в аккаунте другой. Выдающийся хоккеист современности Александр Овечкин успел на прошедшей неделе пообщаться как в модном формате с известной в недавнем прошлом баскетболисткой Светланой Абросимовой, так и привычном старом с Уэйном Гретцки.

А спустя несколько дней две легенды НХЛ сыграли в хоккейный симулятор друг с другом. Благотворительное состязание прошло под вывеской «Великий против Великой восьмёрки» и было призвано собрать средства на борьбу с коронавирусом. Канадец выбрал «Эдмонтон Ойлерз», а россиянин, естественно, «Вашингтон Кэпиталз».

В первой игре победу в овертайме праздновал Гретцки (5:4), причём россиянин ушёл от поражения в основное время за три секунды до его окончания. Зато в ответной встрече Александр взял реванш: после того как счёт стал 4:1 в его пользу, соперник отказался от продолжения борьбы. Сборы с трансляции в сервисе Twitch составили более $20 тыс., но хоккеисты решили добавить свои средства и довести сумму до $40 тыс.

What an incredible night!



Thanks to all who helped us raise over $20,000 for COVID-19 relief!



And a special thank you to the Gretzky and Ovechkin families for matching the donation to push the total to over $40,000 for @MSEFndn’s “Feeding the Frontlines” fund and @yegfoodbank. pic.twitter.com/jPk4pKvYOJ — Washington Capitals (@Capitals) April 23, 2020

Надаль и Федерер повеселили фанатов в Instagram

Решил опробовать новый для себя формат и теннисист Рафаэль Надаль. Первые несколько минут в Instagram испанец общался со зрителями в одиночку, отвечая на вопросы о спорте и карантине. Затем к нему присоединился Роджер Федерер: игроки то отвечали на вопросы пользователей, то вели занятные разговоры. Так, Надаль пожаловался, что давно не брал ракетку в руки, а Федерер рассказал о восстановлении после двух операций на колене.

Затем швейцарец спросил у Надаля, почему тот, будучи правшой, играет левой рукой. Испанец объяснил, что вообще не умеет играть правой в теннис.

Спустя время Федерер уступил место в эфире Энди Маррею. Собеседники много шутили и даже обсудили личную жизнь. Надаль рассказал, что иногда засыпает поздно ночью. На это британец заявил, что наличие троих детей вынуждает его просыпаться ранним утром. В свою очередь, Рафа рассмеялся и сказал, что хотел бы в ближайшем будущем оказаться в такой же ситуации.

Судья из Нидерландов принял роды у овцы

На олимпийскую чемпионку Пхёнчхана-2018 в лыжной эстафете Астрид Якобсен пандемия, по всей видимости, произвела такое впечатление, что она завершила карьеру. Окончательное решение 33-летняя норвежка приняла после прохождения практики в госпитале. Якобсен хочет полноценно посвятить себя учёбе на медработника. Как призналась трёхкратная чемпионка мира, медицинская карьера для неё сейчас предпочтительнее.

Якобсен действительно многого добилась в спорте. Помимо перечисленных побед, в её активе выступления на Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, награды различного достоинства на мировых первенствах и этапах Кубка мира.

А вот футбольный судья из Нидерландов Бас Нейхус успешно сочетает основную работу с ветеринарной деятельностью. На минувшей неделе он принял роды у овцы на собственной ферме. Акушер назвал ягнёнка Йоханом. Видео процесса арбитр выложил в своём аккаунте в Instagram.

«Следующий день после известия о завершении чемпионата начался позитивно», — пошутил 43-летний Нейхус.

До приостановки футбольного турнира в Нидерландах из-за коронавируса он успел отсудить 15 матчей.

В Гуанчжоу начали строить гигантский стадион

В Китае после снятия ограничительных мер приступили к возведению гигантского стадиона. Местом строительства был выбран 14-миллионный Гуанчжоу. Предполагается, что это будет шестая арена в стране, способная разместить на своих трибунах 100 тыс. человек. Спортивный объект задуман в форме лотоса. Завершить все работы планируется уже в 2022 году, а в 2023-м стадион, по задумке владельцев, должен принять Кубок Азии по футболу.

По предварительным прогнозам, смета на реализацию проекта составит около $1,7 млрд. В дальнейшем он станет домом клуба «Гуанчжоу Эвергранд», который выступает сейчас на 60-тысячном стадионе. Он был сдан в эксплуатацию в 2001 году, а в 2010-м принимал Азиатские игры.

Раскрыта тайна пропажи майки Джордана

Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» в своём Twitter-аккаунте раскрыл тайну кражи игровой майки легендарного Майкла Джордана из раздевалки «Чикаго Буллз» в 1990 году. Инцидент произошёл 14 февраля, за день до матча регулярного чемпионата между командами. Сотрудник службы охраны арены пробрался по вентиляции в закрытую раздевалку гостей и забрал майку Джордана.

В итоге легендарный защитник, которого большинство считает лучшим баскетболистом в истории, вышел на матч в майке под номером 12. На его игре пропажа никак не отразилась, Майкл набрал 49 очков, а вот его партнёры действовали в защите не лучшим образом, из-за чего «Буллз» уступили со счётом 129:135.

You may know about the time No.23 played as No.12, but do you know the 𝘧𝘶𝘭𝘭 story?#TheLastDancepic.twitter.com/zGPhvKlgki — Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 20, 2020

От баскетбольных джерси — к футбольным. Итальянская «Пескара», выступающая в Серии В, подвела итоги конкурса на дизайн новой формы команды. Победителем розыгрыша стал шестилетний фанат клуба Луиджи Д’Агостино, нарисовавший майку с волнами, дельфином, радугой и мячом. Более того, итальянская компания Errea выпустит форму на основе рисунка мальчика.