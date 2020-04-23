Овечкин: мне до рекорда Гретцки сейчас как пешком до Китая

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свои шансы побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю её историю.

«Мне до этого рекорда ещё как пешком до Китая. Приятно, что люди обо мне говорят. Понимаю, что вписываю своё имя в историю. Люди в Америке обожают статистику и всякие рекорды. Я рад, что моё имя находится где-то наверху списка. Но пока это особо не осознаю, поскольку ещё играю. На меня это не давит, я кайфую от этого. Вот я не мог несколько матчей забить 700-й гол. Однако на меня пять матчей подряд крепили микрофон. Все ждали, когда я забью. Был большой ажиотаж, болельщики за мной постоянно ездили. Это был исторический момент», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Рекорд Гретцки составляет 894 шайбы. На счету 34-летнего Овечкина — на 188 результативных бросков меньше. В настоящее время россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» намерено побороться за Овечкина следующим летом.