Овечкин: мне до рекорда Гретцки сейчас как пешком до Китая

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свои шансы побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю её историю.
Овечкин: мне до рекорда Гретцки сейчас как пешком до Китая
  • Reuters

«Мне до этого рекорда ещё как пешком до Китая. Приятно, что люди обо мне говорят. Понимаю, что вписываю своё имя в историю. Люди в Америке обожают статистику и всякие рекорды. Я рад, что моё имя находится где-то наверху списка. Но пока это особо не осознаю, поскольку ещё играю. На меня это не давит, я кайфую от этого. Вот я не мог несколько матчей забить 700-й гол. Однако на меня пять матчей подряд крепили микрофон. Все ждали, когда я забью. Был большой ажиотаж, болельщики за мной постоянно ездили. Это был исторический момент», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ

Рекорд Гретцки составляет 894 шайбы. На счету 34-летнего Овечкина — на 188 результативных бросков меньше. В настоящее время россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» намерено побороться за Овечкина следующим летом.

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