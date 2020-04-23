Овечкин: мне до рекорда Гретцки сейчас как пешком до Китая
- Reuters
«Мне до этого рекорда ещё как пешком до Китая. Приятно, что люди обо мне говорят. Понимаю, что вписываю своё имя в историю. Люди в Америке обожают статистику и всякие рекорды. Я рад, что моё имя находится где-то наверху списка. Но пока это особо не осознаю, поскольку ещё играю. На меня это не давит, я кайфую от этого. Вот я не мог несколько матчей забить 700-й гол. Однако на меня пять матчей подряд крепили микрофон. Все ждали, когда я забью. Был большой ажиотаж, болельщики за мной постоянно ездили. Это был исторический момент», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Рекорд Гретцки составляет 894 шайбы. На счету 34-летнего Овечкина — на 188 результативных бросков меньше. В настоящее время россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Динамо» намерено побороться за Овечкина следующим летом.