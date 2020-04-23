«Динамо» намерено побороться за Овечкина следующим летом

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Московский хоккейный клуб «Динамо» намерен побороться за подписание контракта с нападающим Александром Овечкиным по истечении его действующего соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
«Динамо» намерено побороться за Овечкина следующим летом
  • Reuters

Об этом заявил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков, слова которого передаёт ТАСС.

Действующее соглашение Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2021 года. 

34-летний форвард играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Кэпиталз» на драфте-2004 под общим первыми номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Вашингтона». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин является воспитанником «Динамо» и играл за московский клуб до своего переезда в США, а также во время локаута в сезоне-2012/13.

Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.

Ранее Овечкин рассказал, что намерен вернуться в Россию после окончания профессиональной карьеры.

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