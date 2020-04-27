Непомнящий уступил Дину в рамках онлайн-турнира по шахматам

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В пятом туре интернет-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational россиянин Ян Непомнящий уступил представителю Китая Лижэнь Дину.
Непомнящий уступил Дину в рамках онлайн-турнира по шахматам
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2,5:1,5 в пользу китайского спортсмена. В параллельном поединке лидер турнира чемпион мира Магнус Карлсен проиграл Анишу Гири из Нидерландов — 1,5:2,5.

После пяти туров лидируют трое гроссмейстеров: Дин, Карлсен и американец Хикару Накамура. Каждый из них набрал по 11 очков. Непомнящий делит 5-е и 6-е места с французом Максимом Вашье-Лагравом, имея пять очков в активе.

Ранее сообщалось, что Карлсен уступил Гири в пятом туре шахматного онлайн-турнира, но сохранил лидерство в таблице.

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