Спарринг бойца UFC с туром, монахини-баскетболистки и откровения футболистов: околоспортивные события прошедшей недели

Денис Глушаков вспомнил о драке с Романом Широковым на Евро-2016, в Токио хотят заселить бездомных в Олимпийскую деревню, а испанские монахини сыграли в баскетбол во время карантина. Боец UFC Забит Магомедшарипов устроил шуточный спарринг с козлом, а Сергей Лавров вновь признался в любви к «Спартаку». Главные околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Глушаков вспомнил о драке с Широковым

Футболисты сборной России раскрыли подробности драки во время чемпионата Европы 2016 года во Франции. До сих пор считалось, что в ходе конфликта Романа Широкова и Павла Мамаева первый ударил второго в лицо. По крайней мере, рассечение над глазом Мамаева было хорошо заметно на фотографиях с матча против Уэльса в третьем туре группового этапа. Теперь выяснилось, что на самом деле Широков повздорил с Денисом Глушаковым, а Мамаев лишь неудачно пытался их разнять. О том, как всё было, сам Глушаков рассказал в программе «Наши на Евро» на «Матч ТВ».

«Рома тогда перешёл из «Спартака» в ЦСКА. Мы сидели, разговаривали о клубных делах. Широков тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что будем в тройке на следующий год. Ты ушёл, говорю, будем в тройке. Слово за слово — стычка небольшая была. Но я не попал. Попал в другого. А в итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажёрном зале», — объяснил полузащитник, ныне выступающий за «Ахмат».

Как выяснилось, активным участником инцидента стал Артём Дзюба, пытавшийся сдержать разбушевавшегося Глушакова.

«Мамаев там был вообще не при делах! Человек просто лежал на подушке. Кто в него попал, потом говорит: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Это было смешно. Я шёл с подстраховкой, потому что понимал: что-то будет. Так и получилось. Я Глушака чуть не задушил, бедолагу», — поделился воспоминаниями нападающий «Зенита».

Кокорин рассказал о дружбе с Дзюбой

Ещё один участник Евро-2016 и вероятный свидетель драки Александр Кокорин на днях выступил в прямом эфире в Instagram телекомментатора Нобеля Арустамяна. Форвард «Сочи» не стал излагать свою версию событий почти четырёхлетней давности, но ответил на ряд других вопросов.

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Например, подписчиков интересовали отношения Александра с Дзюбой. Коллеги по амплуа были товарищами в «Зените».

«С Дзюбой нормальные отношения. Общаемся меньше, но списываемся. Раньше были постоянно в команде, а сейчас нас раскидала жизнь», — отметил Кокорин.

В прошлый четверг он также принял участие в передаче «Почувствуй нашу любовь дистанционно» на телеканале ТНТ. В частности, Кокорин рассказал, как правильно поддерживать себя в форме, находясь в замкнутом пространстве, и объяснил, зачем во время празднования гола он засовывает в рот большой палец.

«Я начал так праздновать, когда у меня родился сын. Пока он был маленький, этот жест ещё был актуален. Но после того, как я посидел в тюрьме и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому задумываюсь, что уже нужно придумать что-то новое», — пояснил нападающий.

Смешная история о гусях

Воспоминаниям о делах давно минувших дней в самоизоляции предаются и зарубежные звёзды футбола. Так, вице-чемпион мира 1994 года в составе сборной Италии Пьерлуиджи Казираги вспомнил, как его партнёр по «Лацио» англичанин Пол Гаскойн разыграл Зденека Земана, занимавшего в тот момент пост главного тренера римлян.

По словам форварда, чешский специалист очень любил использовать на занятиях свисток. После одной из тренировок этот атрибут бесследно исчез. Чуть позже мимо изумлённого Земана прошёл гусь со свистком на шее.

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Олимпийскую деревню отдадут бездомным

В Японии предложили переоборудовать Олимпийскую деревню в Токио для приёма бездомных в период эпидемии коронавируса. Соответствующая петиция уже собрала более 52 тыс. подписей.

По словам председателя Независимого центра жизнеобеспечения Moyai Ониши Рен, в Токио проживает около 5 тыс. бездомных. Обычно они ночуют в круглосуточных интернет-кафе. Однако из-за пандемии эти заведения приостановили свою работу. Как подчеркнула Рен, в Олимпийской деревне смогут разместиться до 17 тыс. человек.

Испанские монахини сыграли в баскетбол во время карантина

Монахини монастыря Сан-Леандро в испанском городе Севилья сыграли в баскетбол во время карантина. Очевидец снял матч на видео и опубликовал в социальных сетях.

Журналист Алехандро Авила, опубликовавший видео в своём Twitter-аккаунте, рассказал, что во время пандемии коронавируса монахини Сан-Алеандро начали шить медицинские маски, а сыграть они решили в перерыве между работой.

Карантин в Испании ввели в марте. В стране закрыты кафе, рестораны, магазины музеи. Людям не разрешается выходить на улицу без необходимости. Такой режим будет действовать как минимум до 9 мая. При этом детям с 27 апреля разрешат выходить на прогулку, чтобы меньше подвергать их стрессу. По данным Всемирной организации здравоохранения, Испания находится на втором месте по количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Магомедшарипов устроил спарринг с туром

Одержавший шесть побед в UFC россиянин Забит Магомедшарипов поделился в своём аккаунте в Instagram видео шутливого поединка с горным козлом.

«В период отсутствия боев рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил», — прокомментировал спортсмен свой пост.

А спустя сутки Магомедшарипов совершил прокатился верхом.

«Конные прогулки могут быть очень познавательны. За столько лет впервые побывал на бархане Сарыкум недалеко от Махачкалы», — написал боец полулёгкой весовой категории.

Вышел фильм о российской реслерше Рамоне

Между тем проект ТОК выпустил документальный фильм с названием «Убитая спортом» о российской реслерше. В обычной жизни героиня 32-минутного ролика — школьная учительница Алёна Дмитриевна. На ринге — стойкий боец Рамона.

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Алёна занимается реслингом пять лет. За это время, по словам девушки, она получала сотрясения, рвала связки и заработала шесть межпозвоночных грыж.

«Но травмы меня не пугают. Гораздо больше я боюсь плохо выступить. Ведь предстоящий матч — мой шанс стать настоящим реслером», — призналась она.

Несмотря на проблемы со здоровьем и предупреждения матери о том, что с позвоночником шутить нельзя, Алёна не собирается завязывать со спортом. Она заявила, что будет заниматься реслингом, пока не выжмет из своего организма максимум.

«Мне это доставляет удовольствие. Непревзойдённое удовольствие. Пока я могу, буду выжимать из себя все соки», — подчеркнула спортсменка.

Чтобы достичь своей мечты — стать звездой реслинга в России и продемонстрировать свой талант во Франции — она тренировалась регулярно по несколько часов в день.

Лавров и Титов поздравили «Спартак» с 98-летием

Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил с 98-летием московский «Спартак». По словам дипломата, красно-белые для него «больше чем команда», которая «во время самых тяжёлых переговоров помогает найти душевное равновесие».

«Спартак» со мной всю сознательную жизнь. Других команд никогда не было. В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного «Спартака» находился рядом с домом. Из того же периода пошло и увлечение футболом в целом, в который регулярно играю. В моём понимании «Спартак» — это как Родина, её не выбирают», — заявил Лавров РИА Новости.

В 2016 году журналисты заметили, что на задней крышке мобильного телефона главы МИД выгравирована спартаковская эмблема. Лавров пояснил тогда, что данный аппарат ему подарила дочь.

А вот бывший многолетний капитан красно-белых Егор Титов по случаю праздника раскрыл тайну появления фразы «Кто мы? Мясо!».

Впервые футболист продемонстрировал такую надпись на своей майке после гола в ворота «Зенита» в 2001 году. Затем то же самое начали делать другие игроки красно-белых.

«За день до игры с «Зенитом» на базе в Тарасовке в 2001 году с моим другом Дмитрием Парфёновым, испортив три майки, получили то, что ушло в массы. Всех «мясничков» с праздником!» — написал Титов в Instagram.