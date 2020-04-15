Широков: Слуцкий подумал, что это он вывел сборную России на Евро-2016, а не футболисты

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков критически отозвался о работе Леонида Слуцкого, возглавлявшего национальную команду на чемпионате Европы — 2016.
Широков: Слуцкий подумал, что это он вывел сборную России на Евро-2016, а не футболисты
  • globallookpress.com

«Загадка, почему я был четвёртым на своей позиции. Наверное, его эйфория захлестнула. Написание книжек о нём, фильмы. Подумал, что это он вывел сборную на Евро. Не люди, которые выходили на поле, а он, такой гений, пришёл и вывел. Я думаю, по ходу турнира его настигло жёсткое разочарование по этому поводу», — рассказал Широков в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».

Под руководством Леонида Слуцкого сборная России заняла последнее место в группе, набрав одно очко.

Ранее Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016.

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