Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что во время чемпионата Европы по футболу — 2016 у него был конфликт с партнёром по команде Романом Широковым.
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
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«Широков тогда перешёл из «Спартака» в ЦСКА. Мы сидели, разговаривали о клубах, клубных делах. ЦСКА тогда вроде бы выиграл чемпионство. Началось про «Спартак»: мол, вы там болтаетесь. Я ему сказал, что мы будем в тройке в следующем году. Говорю: «Ты ушёл — теперь будем в тройке на следующий год». В итоге слово за слово… Но я по нему не попал, попал в другого. В итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажёрке», — рассказал Глушаков в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».

Сборная России под руководством Леонида Слуцкого не смогла выйти из группы на чемпионате Европы — 2016, набрав одно очко в трёх матчах.

Ранее Дзюба заявил, что на Евро-2016 у сборной России был ряд игроков, чьё собственное «я» превосходило «мы».

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