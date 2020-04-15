Дзюба: на Евро-2016 у сборной России был ряд игроков, чьё собственное «я» превосходило «мы»

Форвард сборной России по футболу Артём Дзюба в рамках проекта «Матч ТВ» «Наши на Евро» поделился воспоминаниями о чемпионате Европы — 2016.

«После турнира Леонид Слуцкий признался, что многие вещи ему нужно было сделать по-другому. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых футболистов. Командой надо быть во всём и везде! Сражаться, рубиться друг за друга и засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один игрок, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвётся. А если выпадает не один, а несколько человек, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять или шесть! У них собственное «я» превосходило «мы», — заявил Дзюба.

На турнире во Франции сборная России заняла последнее место в группе, набрав одно очко в трёх матчах. Команда Слуцкого сыграла вничью с Англией (1:1), а затем уступила Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Ранее сообщалось, что на «Матч ТВ» стартует новый проект о сборной России по футболу «Наши на Евро».