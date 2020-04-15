На «Матч ТВ» стартует новый проект о сборной России по футболу «Наши на Евро»
- РИА Новости
Премьерный показ состоится 15 апреля в 20:40 мск. Проект «Наши на Евро» расскажет обо всех шести чемпионатах Европы, в которых принимала участие сборная России.
Первый эпизод программы будет посвящён чемпионату Европы — 2016, на котором сборная России выступала под руководством Леонида Слуцкого. Всего планируется показ шести программ длительностью по 24 минуты.
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