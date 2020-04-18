Титов раскрыл тайну появления фразы «Кто мы? Мясо!»

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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в день 98-летия клуба рассказал об истории появления фразы «Кто мы? Мясо!».
Титов раскрыл тайну появления фразы «Кто мы? Мясо!»
  • РИА Новости

Впервые футболист продемонстрировал такую надпись на своей майке после гола в ворота «Зенита» в 2001 году. Затем то же самое начали делать другие игроки красно-белых.

«За день до игры с «Зенитом» на базе в Тарасовке в 2001 году с моим другом Дмитрием Парфёновым, испортив три майки, получили то, что ушло в массы. Всех «мясничков» с праздником!» — написал Титов в Instagram.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» поблагодарили Карреру за поздравление клуба с 98-летием.

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