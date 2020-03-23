Миллионы из снега и льда: сколько заработали российские спортсмены по итогам зимнего сезона

Лыжник Александр Большунов заработал больше остальных российских спортсменов в зимних вида спорта и получил почти 14 млн рублей. Биатлонист Александр Логинов, по официальным данным, заработал 10,4 млн рублей призовых. Фигуристка Алёна Косторная благодаря победам на этапах Гран-при и чемпионате Европы получила около 6 млн рублей. О призовых лучших атлетов из России — в материале RT.

Лыжные гонки

В недавнем интервью RT обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что не чувствует себя защищённым с финансовой точки зрения, несмотря на все свои победы, одержанные в этом и предыдущих сезонах. При этом именно он заработал больше всего призовых денег среди российских спортсменов по итогам зимних соревнований.

Согласно официальной статистике Международной федерации лыжного спорта (FIS), Большунов заработал во время выступления на этапах Кубка мира 168 070 швейцарских франков. Это около 13,8 млн рублей и самый большой заработок в лыжных гонках за сезон среди мужчин — больше получила только норвежка Тереза Йохауг, ставшая обладательницей 260 950 франков (21,4 млн рублей).

А ведь Большунов мог бы заработать ещё больше, если бы не пандемия коронавируса, из-за которой были отменены последние гонки. При этом нужно помнить, что часть средств спортсмены обязаны вернуть в виде налогов.

Наталья Непряева ожидаемо получила самый большой доход среди российских лыжниц. В общем рейтинге по итогам сезона она заняла третье место с показателем 94 150 франков (7,7 млн рублей). При этом год назад Непряева заработала на 25 175 франков больше (2 млн рублей по нынешнему курсу). Прирост Большунова по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года составил 28 445 франков (2,3 млн рублей).

Заработки остальных российских лыжников скромнее. Сергей Устюгов получил 69 900 франков (5,7 млн рублей), а Андрей Мельниченко — 23 150 франков (1,9 млн рублей). Доходы девушек оказались ещё на порядок скромнее. Второй среди россиянок стала Нина Дуботолкина с суммой 1400 франков (115 тыс. рублей). В общем рейтинге среди женщин такой показатель не вошёл в число 50 лучших.

Биатлон

Вторым самым прибыльным видом спорта для россиян стал биатлон. Александр Логинов сумел заработать €120 900 (10,4 млн рублей). В эту сумму легли призовые за все попадания в двадцатку лучших в личных гонках на этапах Кубка мира и чемпионата мира, где он выиграл золотую медаль в спринте. Также Логинов заработал на участиях в эстафетах и попадании в топ-10 общего зачёта по итогам сезона. При этом обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё получил почти в три раза больше — €320 800 (27,8 млн рублей).

Заработки остальных россиян сравнивать с суммой Логинова сложно. Ближе всех к нему подобрался Матвей Елисеев, заслуживший за свои результаты €50 700 (4,4 млн рублей). Лучшие в женской сборной России до этой суммы не добрались. Так, Екатерина Юрлова-Перхт по итогам сезона заработала €33 350 (2,9 млн рублей). Светлана Миронова, сумевшая однажды завоевать личную бронзу, может похвастать €27 200 (2,3 млн рублей).

Фигурное катание

В фигурном катании заработки на официальных соревнованиях являются далеко не единственным источником прибыли для спортсменов — основу их дохода составляют всё-таки выступления в ледовых шоу. Но если посчитать, сколько лучшие из фигуристов получают за хорошие результаты на главных турнирах, то получаются тоже неплохие суммы.

Больше всех из российских фигуристов на этапах Гран-при и чемпионате Европы заработала Алёна Косторная. Четыре победы на этих соревнованиях принесли ей более $75 тыс. (6 млн рублей). Анна Щербакова и Александра Трусова выступали в этом сезоне чуть хуже и получили тоже чуть меньше — $65 тыс. (5,2 млн) и $56 тыс. (4,5 млн) соответственно.

По финансовым показателям к трио учениц Этери Тутберидзе подобрались только остальные триумфаторы последнего чемпионата Европы. Дмитрий Алиев по итогам сезона разбогател на $43 тыс. (3,5 млн рублей). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заработали $69 тыс. (5,5 млн рублей) на двоих. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов благодаря победе на европейском первенстве довели свой доход до $66 тыс. (5,3 млн рублей).

Фигуристам остаётся посочувствовать, что чемпионат мира — главный для них с финансовой точки зрения турнир — так и не состоялся. В остальных зимних видах спорта пандемия коронавируса отменила лишь несколько этапов Кубка мира, и убытки там были не столь существенны, как в фигурном катании.

Горнолыжный спорт

Больше всего в течение сезона денег разыгрывалось в горнолыжном спорте. Даже с учётом отмены ряда гонок сразу 23 спортсмена заработали больше 100 тыс. франков (8,2 млн рублей). Абсолютный рекорд установила американка Микаэла Шифрин — она положила на свой счёт 391 322 швейцарских франка (32,1 млн рублей).

Россиян в числе счастливчиков не оказалось. Больше всех ожидаемо заработал Александр Хорошилов, занявший однажды третье место на этапе в Венгене. За сезон он получил 20 009 франков (1,6 млн рублей). При этом та бронзовая медаль принесла 36-летнему спортсмену почти половину своего дохода. Вторым среди российских горнолыжников стал Павел Трихичев. Благодаря большому количеству стартов он заработал 11 325 франков (928 тыс. рублей).

Девушкам такие доходы не снились. Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко и Александра Прокопьева вместе заработали только 4 450 франков (364 тыс. рублей). Чуть больше половины этой суммы получила Плешкова.

Прыжки с трамплина

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Скромнее получают в сборной России по прыжкам с трамплина. Лидер команды Евгений Климов провёл сезон без медалей, а его лучшим результатом было седьмое место на этапе в Лиллехаммере. Такое выступление позволило ему заработать 13 950 франков (1,1 млн рублей). Австриец Штефан Крафт, победивший в общем зачёте Кубка мира, получил в 14 раз больше — 199 400 франков (16,3 млн рублей).

Дмитрий Васильев положил в свой кошелёк 500 франков (41 тыс. рублей), а Роман Трофимов — всего 300 франков (24,5 тыс. рублей). София Тихонова заработала 7562 франка (617 тыс. рублей), Ирина Аввакумова — 5529 франков (451 тыс. рублей), а Лидия Яковлева — 4066 франков (332 тыс. рублей). При этом суммарный призовой фонд у девушек традиционно меньше, поэтому даже показатель австрийки Кьяры Хёльцль не столь впечатляющ — 46 890 франков (3,8 млн рублей).

Фристайл и сноуборд

Во фристайле и сноуборде разыгрывается меньше призовых, чем в остальных лыжных дисциплинах. Деньги достаются только десятке лучших, а в параллельных видах сноуборда и бордеркроссе — первым 16.

В этих двух видах спорта лучше всех себя из россиян проявил сноубордист Дмитрий Логинов. Он заработал 25 320 франков (2 млн рублей). Немного ему уступил ещё один слаломист Андрей Соболев, которому досталось 22 545 франков (1,8 млн рублей). Весьма хорошую прибыль в свой первый взрослый сезон обеспечила себе София Надыршина — она в 16 лет получила в сумме 15 075 франков (1,2 млн рублей).

Во фристайле лучшей среди россиянок стала победительница общего зачёта Кубка мира в хаф-пайпе. Все её медали принесли ей 24 125 франков (1,9 млн рублей). Увы, но в этой дисциплине за сезон было всего пять стартов, поэтому российский спортсменке пришлось ограничиться этой суммой. При этом лучший фристайлист из сборной по акробатике, у которой соревнований больше, заработал почти столько же. Павел Кротов, завершивший сезон на втором месте, получил 23 792 франка (1,9 млн рублей), а Максим Буров — 18 854 франка (1,5 млн).