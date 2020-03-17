Розыгрыш Нурмагомедова, поросёнок для Роналдиньо и похвала от ван Перси: околоспортивные события прошедших 10 дней

Хавьер Мендес подшутил над Хабибом Нурмагомедовым, игрока «Химок» сравнили с Робином ван Перси, Леонид Слуцкий продолжил пикировку с Артёмом Дзюбой, а Роналдиньо выиграл турнир в парагвайской тюрьме и получил в награду поросёнка. Александр Овечкин в освободившееся из-за приостановки чемпионата НХЛ время обучал азам хоккея своего сына, в то время как его супруга критиковала ситуацию в американских магазинах. О главных околоспортивных событиях последних 10 дней — в материале RT.

Боец отвесил пощёчину исполнителю хип-хопа

Несколько резонансных скандалов произошли на минувшей неделе в мире смешанных единоборств. Спортсмен полулёгкого веса Брайан Ортега атаковал популярного американо-корейского хип-хоп исполнителя Джея Пака на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе. Музыкант пришёл на арену в компании своего друга бойца Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби. На какое-то время Чон оставил музыканта одного. В этот момент к нему подкрался Ортега и отвесил пощёчину.

За эту выходку Корейский зомби пригрозил разбить агрессору лицо. Сон назвал Ортегу трусом, который ударил музыканта, а не бойца. По его мнению, это «совсем не та драка, на которую пойдёт настоящий мужчина».

Другой боец UFC Пауло Коста вышел на поединок по правилам бокса с популярным Youtube-блогером Логаном Полом, имеющим более 20 млн подписчиков. Дело окончилось довольно предсказуемо. Не знающий поражений бразилец отправил оппонента в глубокий нокаут.

Тренер разыграл Нурмагомедова

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку с Тони Фергюсоном. До боя еще чуть более месяца и существует вероятность, что он может быть отменён из-за распространения коронавируса, однако пока президент промоушена Дана Уайт уверяет, схватка состоится в любом случае. Сам Хабиб через Instagram призвал организаторов шоу закрыть его с соперником на арене.

Тем временем тренер российского спортсмена Хавьер Мендес не упускает возможности подшутить над своим подопечным. Так, наставник предложил ничего не подозревавшему чемпиону заглянуть в коробку, сказав, будто там лежит новая форма.

Когда Хабиб подошел ближе, из коробки внезапно выпрыгнула женщина. От неожиданности спортсмен испугался и вздрогнул, но быстро взял себя в руки и заулыбался. В порыве эмоций, правда, он слегка пнул коробку ногой. Прикол Нурмагомедову явно понравился, хотя он еще долго качал головой и махал рукой в знак протеста.

Умерла мать детей Мейвезера

В США умерла мать троих детей прославленного американского боксёра Флойда Мейвезера. 40-летнюю Джози Харрис обнаружили в собственной машине без признаков жизни. Причины ее скоропостижной кончины не сообщаются, однако полиция предполагает, что это не было убийством.

Мейвезер состоял в отношениях с Харрис на протяжении 15 лет. В 2012 году он даже провёл три месяца в тюрьме после того, как избил свою сожительницу на глазах у детей. Позднее боксёр отрицал свою вину, заявляя, что у Харрис проблемы с наркотиками. Экс-супруга, в свою очередь, подала на Мейвезера в суд, потребовав взыскать с него $20 млн за клевету. Это дело по-прежнему не закрыто.

Изображение Брайанта собрали из игральных костей

Художница Барбара Линн Хелман из Флориды создала изображение погибшей в январе легенды НБА Коби Брайанта из игральных костей. На портрет размером 40×30 см потребовалось 5 292 кубика.

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сейчас вынужденно отдыхает, поскольку чемпионат НБА приостановлен из-за коронавируса. Тем временем в апреле ожидается выход фильма о созданной им школе I Promise. Трейлер документальной ленты на днях появился в широком доступе.

Игрока «Химок» сравнили с ван Перси

Российские спортивные лиги пока официально не ушли на перерыв. В матче «Химок» против «Томи» гол футболиста подмосковного клуба Дмитрия Баркова получился настолько красивым, что обратил на себя внимание за рубежом.

«Ван Перси, ты ли это?» — восхищённо спросили в Twitter-аккаунте 433, тегнув страницу Робина ван Перси.

Голландец, который в начале текущего месяца вошёл в тренерский штаб «Фейенорда», забил похожий мяч «рыбкой» в падении испанцам на чемпионате мира 2010 года.

«Здесь летел не я, но какой гол!» — прокомментировал успех Баркова ван Перси, прикрепив к своему посту эмодзи с аплодисментами.

Слуцкий продолжил пикировку с Дзюбой

Маститый коллега Баркова по амплуа Артём Дзюба тем временем продолжил пикировку в Instagram с наставником «Рубина» Леонидом Слуцким. Причём первый выпад сделал тренер. Он выложил видео с неким бойцом, внешне очень похожим на форварда «Зенита». Тот даёт интервью на английском языке, его глаз украшает внушительный фингал.

«Дзюба отлично подтянул уровень английского», — подписал свой пост Слуцкий.

В ответ капитан сборной России опубликовал пост с подборкой фотографий Слуцкого и других персон, похожих на футбольного специалиста.

«Слуцкий до и после первой победы», — добавил Дзюба.

Дзамбротта посмотрел матчи сборной Италии на ЧМ-2006

В Италии, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса в Европе, чтобы поднять боевой дух людей и подарить им надежду на окончание эпидемии, по телевидению показали матчи победного для «Скуадры адзурры» чемпионата мира 2006 года.

А ветераны той команды под руководством Марчелло Липпи обратились к итальянцам с экранов с призывами оставаться дома на карантине. Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта посмотрел трансляцию вместе с сыном и назвал возможность заново пережить те эмоции «самой прекрасной вещью в мире».

В НБА тоже ждут нормализации ситуации. В надежде на лучшие времена один из пользователей Instagram выложил арт со знаменитыми игроками, готовыми к схватке с коронавирусом. Помимо Джеймса к такому бою, по мнению автора с ником boblian1206, готовы Яннис Адетокунбо, Кавай Леонард, Джеймс Харден и Лука Дончич.

Маррей потроллил Вавринку и был награждён портретом

Тем временем скандально известный британский боксёр Дерек Чисора высказал предположение, что коронавирус был выведен искусственно. Его соотечественник теннисист Энди Маррей, в свою очередь, по-приятельски подшутил над Стэном Вавринкой. Вавринка, который находится на самоизоляции, выложил в своём Instagram фото с кастрюлей, на котором он предстал в весьма взлохмаченном виде. В связи с этим Маррей предложил выдать швейцарцу расческу.

К слову, сам Маррей удостоился портрета. Его написала британская художница Мэгги Хэмблинг. Работу выставят в Национальной портретной галерее в Лондоне — первой в мире портретной галерее, основанной в 1856 году для увековечивания великих британцев. По словам экс-первой ракетки мира, ему пришлось позировать в различных положениях и провести в студии не менее четырёх часов. Хэмблинг, в свою очередь, заметила, что на написание портрета ей понадобилось не более 10 минут.

Роналдиньо получил поросёнка в тюрьме

Лучший футболист мира 2005 года Роналдиньо продолжает оставаться в парагвайской тюрьме. В неё он попал вместе с братом за въезд в страну по поддельным документам. Чемпион мира не унывает и уже играет с сокамерниками в футбол. В активе Роналдиньо есть первый трофей. В финале тюремного турнира его команда отпраздновала победу со счётом 11:2. Сам бразилец в решающем матче забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Главным призом для триумфаторов стал 16-килограммовый поросёнок.

Роналдиньо, а также его брата арестовали на срок до шести месяцев. Именно столько времени потребуется парагвайцам для проведения полноценного расследования. Как заявил адвокат бразильца Адольфо Марин, его подзащитный не замышлял ничего противозаконного, а лишь совершил глупый поступок. Как отмечают СМИ, паспорта Роналдиньо и его брату вручила пригласившая их в Парагвай сторона. По словам юриста, спортсмен не понимал, что документы фальшивые, и абсолютно не собирался умышленно идти на преступление.

Primera imagen de @10Ronaldinho 🇧🇷 disputando el campeonato de Futsal de la Agrupación Especializada, donde se encuentra recluido por ingresar a Paraguay 🇵🇾 con pasaportes falsos.#Dinho#Ronaldinhopic.twitter.com/TTJ5gx0zTz — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 13, 2020

Овечкин сыграл в хоккей с сыном и собакой

Александр Овечкин находится на каникулах после остановки сезона НХЛ из-за распространения коронавируса. Во дворе своего дома он сыграл в хоккей с сыном и собакой. Как следует из видеоролика, опубликованного в Twitter-аккаунте «Вашингтон Кэпиталз», капитан сначала забросил выстроенные в ряд шайбы в пустые ворота, а затем показал финты клюшкой ребёнку и животному. Собака при этом исполняла роль вратаря и даже совершила сейв.

Супруга хоккеиста Анастасия тем временем раскритиковала ситуацию в американских магазинах, где из-за коронавируса наблюдается дефицит продуктов.

«Мы приехали в русский магазин за гречкой, здесь есть продукты, не то что в их американских супермаркетах. Практически нет туалетной бумаги, консервов, макарошек. Вообще ничего нет, но здесь пока всё есть», — рассказала Овечкина в своём аккаунте в Instagram.