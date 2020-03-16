Абдулманап Нурмагомедов: в Россию сейчас Хабиб не поедет

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможное закрытие зала АКА из-за коронавируса.

«В Россию сейчас Хабиб не поедет. Зачем ему возвращаться, если бой в Америке? Это будет неправильно во время подготовки. Если совсем закроют зал, то он будет на свежем воздухе тренироваться индивидуально. Душ ему можно в Америке принимать? Это всё, что нужно для подготовки. А что будет дальше, знает лишь Всевышний», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова «Чемпионат».

Следующий бой российского чемпиона Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном должен пройти на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля. Из-за пандемии коронавируса в США была объявлена чрезвычайная ситуация.

Ранее промоутер предложил перенести бой Нурмагомедова с Фергюсоном в Россию.