Промоутер предложил перенести бой Нурмагомедова с Фергюсоном в Россию

Короткая ссылка
Промоутер Владимир Хрюнов обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту с предложением провести поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в России.
Промоутер предложил перенести бой Нурмагомедова с Фергюсоном в Россию
  • АГН «Москва»

«Бой нужно провести в России. Я сегодня написал Дане Уайту сообщение с предложением провести этот бой в России. Хватит мучать Хабиба, дайте ему набить морду этому Фергюсону. Четырежды бой уже переносили. Единственная федерация, которая в состоянии провести этот турнир, — это Федерация бокса в России. Екатеринбург, Москва и Казань готовы принять этот бой. И туда полетят, помчатся фанаты, которые есть здесь. Здесь фанатов больше, чем в США», — цитирует Хрюнова РЕН ТВ.

В Нью-Йорке, где должен был пройти бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, ввели запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, как коронавирус может повлиять на бой Нурмагомедова с Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить