Промоутер предложил перенести бой Нурмагомедова с Фергюсоном в Россию

Промоутер Владимир Хрюнов обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту с предложением провести поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в России.

«Бой нужно провести в России. Я сегодня написал Дане Уайту сообщение с предложением провести этот бой в России. Хватит мучать Хабиба, дайте ему набить морду этому Фергюсону. Четырежды бой уже переносили. Единственная федерация, которая в состоянии провести этот турнир, — это Федерация бокса в России. Екатеринбург, Москва и Казань готовы принять этот бой. И туда полетят, помчатся фанаты, которые есть здесь. Здесь фанатов больше, чем в США», — цитирует Хрюнова РЕН ТВ.

В Нью-Йорке, где должен был пройти бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, ввели запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, как коронавирус может повлиять на бой Нурмагомедова с Фергюсоном.