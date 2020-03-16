Федотов назвал Кокорина сильнейшим форвардом России

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов оценил нынешнюю форму нападающего Александра Кокорина.

«Вклад Кокорина в успехи «Сочи», безусловно, велик. Он добавил драйва, это очевидно. Кокорин демонстрирует свой класс и ведёт команду за собой. Он сейчас сильнейший среди других российских форвардов. На данный момент Кокорин в хорошей форме и великолепно выглядит», — цитирует Федотова «Спорт день за днём».

За четыре матча в «Сочи» Кокорин забил три гола. Нападающий играет за клуб с юга России на правах аренды из «Зенита».

Ранее Кокорин призвал приостановить РПЛ из-за коронавируса.