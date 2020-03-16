Федотов назвал Кокорина сильнейшим форвардом России

Короткая ссылка
Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов оценил нынешнюю форму нападающего Александра Кокорина.
Федотов назвал Кокорина сильнейшим форвардом России
  • РИА Новости

«Вклад Кокорина в успехи «Сочи», безусловно, велик. Он добавил драйва, это очевидно. Кокорин демонстрирует свой класс и ведёт команду за собой. Он сейчас сильнейший среди других российских форвардов. На данный момент Кокорин в хорошей форме и великолепно выглядит», — цитирует Федотова «Спорт день за днём».

За четыре матча в «Сочи» Кокорин забил три гола. Нападающий играет за клуб с юга России на правах аренды из «Зенита».

Ранее Кокорин призвал приостановить РПЛ из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить