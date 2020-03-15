Кокорин призвал приостановить РПЛ из-за коронавируса

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин после победы над «Краснодаром» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) призвал приостановить чемпионат в связи с распространением коронавируса.

«На мой взгляд, в чемпионате надо сделать паузу. Во всём мире такая практика. Смысл нам отличаться? Надо сделать паузу, а потом вернуться и доиграть при полных трибунах», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Сочи» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» без зрителей из-за коронавируса.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 63.

Ранее сообщалось, что Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар».