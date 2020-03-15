Кокорин призвал приостановить РПЛ из-за коронавируса
- РИА Новости
«На мой взгляд, в чемпионате надо сделать паузу. Во всём мире такая практика. Смысл нам отличаться? Надо сделать паузу, а потом вернуться и доиграть при полных трибунах», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Сочи» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» без зрителей из-за коронавируса.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 63.
Ранее сообщалось, что Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар».