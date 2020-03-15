Кокорин призвал приостановить РПЛ из-за коронавируса

Короткая ссылка
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин после победы над «Краснодаром» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) призвал приостановить чемпионат в связи с распространением коронавируса.
Кокорин призвал приостановить РПЛ из-за коронавируса
  • РИА Новости

«На мой взгляд, в чемпионате надо сделать паузу. Во всём мире такая практика. Смысл нам отличаться? Надо сделать паузу, а потом вернуться и доиграть при полных трибунах», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Сочи» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» без зрителей из-за коронавируса.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 63.

Ранее сообщалось, что Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить