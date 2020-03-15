Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:0).
Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»
  • РИА Новости

Форвард был признан лучшим согласно решению экспертов «Матч ТВ».

Кокорин не отметился результативными действиями, но регулярно создавал опасность у ворот соперника.

Ранее «Сочи» обыграл «Краснодар» и покинул зону вылета из РПЛ.

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