Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:0).
- РИА Новости
Форвард был признан лучшим согласно решению экспертов «Матч ТВ».
Кокорин не отметился результативными действиями, но регулярно создавал опасность у ворот соперника.
Ранее «Сочи» обыграл «Краснодар» и покинул зону вылета из РПЛ.
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