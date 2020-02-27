Юношеский «мировой рекорд», лучшая высота сезона и самый быстрый забег в Европе: чем завершился ЧР по лёгкой атлетике

В Москве завершился юбилейный, 50-й чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. Владимир Никитин побил рекорд России 38-летней давности в беге на 5000 м с лучшим временем на континенте в сезоне. Илья Иванюк одержал победу в прыжках в высоту с результатом 2,33 м, позволившим ему стать одним из лидеров сезона в мире. Антонина Кривошапка одержала победу над Полиной Миллер в забеге на 400 м. Тимур Моргунов выиграл золото в прыжках с шестом, где 15-летний Матвей Волков установил неофициальный рекорд мира в своём возрасте.

Второй рекорд Никитина

В заключительный день юбилейного, 50-го чемпионата России по лёгкой атлетике медали были разыграны в десяти видах программы. Однако наибольший интерес представлял забег на 5000 м среди мужчин, где всё внимание было приковано к Владимиру Никитину.

27-летний стайер с каждым сезоном становится всё ближе к главным мировым звёздам, а этой зимой однозначно может считаться лучшим европейцем в своём деле. На «Русской зиме» он побил рекорд страны на дистанции 3000 м, возглавив континентальный рейтинг с результатом 7:39,94. В первый день турнира, который прошёл в столичном манеже ЦСКА, Никитин также уверенно завоевал золото на этой дистанции, хоть и с более скромным временем (7:48,15).

В забеге на 5 км он нацелился на ещё один национальный рекорд, с 1982 года принадлежавший Валерию Абрамову. Не без помощи братьев Анатолия и Евгения Рыбаковых, согласившихся поработать на соперника, Никитин провёл практически безупречную гонку и остановил секундомер на отметке 13:24,07, «срезав» с рекорда Абрамова больше 11,5 секунды. Российский стайер подтвердил звание лучшего европейского бегуна в нынешнем сезоне и вошёл в пятёрку сильнейших в мире.

Кривошапка осталась лидером

Говоря о других видах программы турнира, стоит отдельно остановиться на нескольких результатах. Так, ещё по отборочным забегам стало понятно, что женские 400 м будут одной из самых интригующих дисциплин чемпионата России в помещениях. Полина Миллер и Антонина Кривошапка явно намеревались бороться в финале на уровне результатов лучшей десятки мира и даже могли выбежать из 52 секунд, чего в этом сезоне ещё не происходило.

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Если во вторник, 25 февраля, фальстарт совершила Кривошапка, то в финале едва не нарушила правила Миллер. Однако судьи простили ей преждевременный рывок и позволили вернуться на исходную позицию. Полина стартовала перед Антониной и «упёрлась» в её правое плечо на выходе с первого круга. 19-летняя спортсменка старалась на вираже обойти свою опытную соперницу, но лишь удлинила себе дистанцию.

Скорость у Кривошапки была запредельной, что фактически не оставляло соперницам шансов на оставшейся части дистанции. В итоге она финишировала с результатом 52,02 секунды — заветный рубеж остался непокорённым, но зато теперь в списке восьми лучших бегуний зимнего сезона есть одна российская фамилия. Миллер преодолела дистанцию за 52,39 секунды и побила личный рекорд для помещений. Третьей к финишу с не менее приличным временем в 52,44 секунды пришла Ксения Реньжина.

Финал без Шубенкова и Макаренко

Мужскому финалу на дистанции 60 м с барьерами не хватало сразу двух звёзд первой величины, которые могли бы сделать этот забег особенным. Чемпион мира Сергей Шубенков в шестой раз подряд пропускает зимний сезон, так что его выход на старт априори был невозможен. Не выступал в Москве и невероятно талантливый Артём Макаренко — специалист по семиборью, на прошлой неделе ставший лидером мирового сезона. В его активе кроме невероятно высоких баллов также имеется забег на 60 м с барьерами за 7,55 секунды, а это уже уровень первой десятки планеты.

В их отсутствие дорога к золоту была открыта Константину Шабанову. Один из самых стабильных легкоатлетов России одержал восьмую победу на национальном чемпионате, если брать в расчёт только первенства в помещениях. В финале он пробежал дистанцию за 7,67 секунды, а на более ранней стадии был даже на одну «соточку» быстрее.

Рекорд Волкова

Вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов уверенно одержал победу в своей дисциплине. Прошлый сезон он пропустил из-за травмы, но в этом сразу же оказался на уровне, где мог бы конкурировать с иностранными спортсменами. С прыжком на 5,86 м в активе он был фаворитом в своём секторе, правда, в своей лучшей попытке Моргунов улетел только на 5,65 м, а желание покорить планку на 20 см выше не увенчалось успехом.

Гораздо более удивительным получилось выступление 15-летнего Матвея Волкова. Юноша из Иркутской области улучшил личный рекорд сразу на 20 см и покорил высоту 5,45 м, заняв в итоге пятое место.

В его возрасте никто и никогда так высоко не прыгал, и это мог бы быть мировой рекорд для легкоатлетов до 16 лет, если бы такие фиксировались. У действующего рекордсмена мира Армана Дюплантиса в 15 лет «личник» составлял всего 5,30 м.

Долгая дуэль высотников

Мужские прыжки в высоту — единственный вид программы, где в сектор вышли сразу два действующих призёра чемпионата мира. Михаил Акименко и Илья Иванюк вроде бы должны были сразиться за золото между собой, однако в их спор внезапно вмешался некогда перспективный юниор Никита Анищенков. После того как Акименко обеспечил себе медаль на высоте 2,24 м, Анищенков с первой же попытки вслед за Иванюком покорил 2,28 м. Вице-чемпион мира не нашёл, чем ответить, и остался третьим.

Двое оставшихся в секторе прыгунов продолжили определять лучшего, и на это им потребовалось немало времени. Иванюк и Анищенков договорились пропустить следующую высоту и сразу перейти к 2,33 м, которую оба в помещениях никогда не брали. Все три подхода у них оказались неудачными, после чего судьи назначили перепрыжку и позволили совершить ещё по одной попытке. Анищенков с ней не справился, а Иванюк всё-таки взял победную высоту и заодно повторил лучший результат сезона в мире, которым, кроме него, владеют ещё четверо спортсменов.