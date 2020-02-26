Мировое лидерство Сидоровой, шестая победа Ласицкене и достижение Макаренко: итоги первого дня ЧР по лёгкой атлетике

В Москве стартовал 50-й чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. Анжелика Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом с лучшим результатом сезона в мире. Мария Ласицкене одержала шестую победу на соревнованиях по прыжкам в высоту. Кристина Макаренко первенствовала на дистанции 60 метров. Антонина Кривошапка и Полина Миллер уже в предварительных забегах выбежали из 52,3 секунды на дистанции 400 метров. RT рассказывает о главных событиях первого дня.

Сольная победа Ласицкене

Организаторы чемпионата России решили не откладывать всё самое интересное, и уже в первый день поставили два самых сильных финала — в женских прыжках в высоту и с шестом. В них за золото соревнований собирались побороться действующие чемпионки мира Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Обе они не получили возможности участвовать в международных соревнованиях после своих триумфальных побед, и для них старт в московском манеже ЦСКА стал главным событием зимы.

От Ласицкене зрители ждали продолжения её впечатляющей серии нынешнего сезона. Она выиграла «Битву полов» с результатом 2,04 метра и побила личный рекорд, прибавив сантиметр на «Русской зиме», — в мире никто и близко не подбирался к таким показателям. Загнать на ещё большие высоты спортсменку должна была хорошо известная соперница Анна Чичерова.

Довольно рано они остались в секторе одни — никто больше не смог преодолеть планку на высоте 1,88 м. Чичерова с трудом двигалась за трёхкратной чемпионкой мира, тратя на высоты 1,85 и 1,91 по три попытки. Ласицкене же покоряла все планки с первой попытки, начиная с 1,70. Ей хватило одного прыжка на 1,94, чтобы возглавить соревнования, и Чичеровой пришлось штурмовать 1,96, иначе шансов на золото у неё не было. 37-летняя легкоатлетка была близка к цели во второй попытке, но планка ей так и не покорилась.

Ласицкене же взяла дежурную высоту в 2 метра и выиграла чемпионат России в помещениях в шестой раз. После этого она пыталась прибавить четыре сантиметра, но покорить новую высоту не смогла.

Сидорова на вершине

Сидорова в нынешнем сезоне почти не выступала, отметившись только победой на «Русской зиме» с результатом 4,86 метра. Особого прессинга со стороны соперниц на чемпионате России она не испытывала. Своим первым же прыжком на 4,60 метра она обеспечила себе медаль, так как до этой высоты добрались только Ангелина Жук-Краснова и дочь чемпионки мира Анны Кнороз в спринтерской эстафете Полина.

Триумфатор ЧМ предоставила соперницам самим определять, кому достанется серебро и бронза, и когда этот спор выиграла Жук-Краснова, легко взяла недоступную другим девушкам высоту 4,75 метра. Победа на чемпионате России в два прыжка — явление крайне редкое, на которое была способна Елена Исинбаева в лучшие годы.

Само собой, столь быстрое окончание соревнований не могло удовлетворить чемпионку мира. Она попросила поднять планку сразу на 17 сантиметров, чтобы попытаться перехватить у американки Сэнди Моррис лидерство в мировом сезоне. К тому времени в манеже ЦСКА уже закончились все соревнования, и болельщики со спортсменами ждали, что Сидорова возьмёт заветную высоту. Она до последнего сохраняла интригу и с третьей попытки всё-таки покорила 4,92 метра.

Невероятный спринт Макаренко

Королевой беговых видов в первый день стала Кристина Макаренко, до замужества выступавшая и выигрывавшая бронзовую медаль чемпионата Европы под фамилией Сивкова. Её победа в беге на 60 метров была одной из самых ожидаемых — на «Русской зиме» она обновила личный рекорд, пробежав за 7,14 секунды. Этот результат позволил ей оказаться в шестёрке лучших мирового зимнего сезона. Пожалуй, со времён Ирины Приваловой и Ольги Богословской никто из россиянок не обладал такими прекрасными перспективами в спринте.

В финале чемпионата России Макаренко была настроена на ещё более впечатляющий результат. Её не смутил фальстарт, и со второй попытки 22-летняя спортсменка пробежала за 7,09 секунды! Быстрее теперь уже трёхкратной победительницы соревнований были только американки Микайя Бриско и Джавианна Оливер, показавшие в текущем сезоне результат 7,04 секунды. Макаренко вполне могла бы уже прямо сейчас пробовать выступать на мировом уровне в спринтерских забегах.

Предварительные достижения

Предварительные забеги и квалификации редко дают повод порадоваться выдающимся результатам, однако соревнованиям на дистанции 400 метров среди женщин удалось сразу же привлечь к себе внимание. В этом виде ожидалось противостояние Антонины Кривошапки, выигравшей «Русскую зиму» с очень хорошим результатом 52,37 секунды, и Ксении Реньжиной, тоже выбегавшей из 53 секунд.

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Лидер страны в этой дисциплине Полина Миллер после чемпионата мира в Дохе быстро не бежала, и она была в тени более опытных соперниц. Но ей удалось вновь заявить о себе. В отборочном забеге 19-летняя спортсменка остановила секундомер на отметке 52,24 секунды. В мировом списке лучших результатов в зале это 14-й показатель, который больше характерен для финалов, а не предварительных забегов.

Кривошапка ответила ещё более впечатляюще, хотя поначалу дала повод понервничать. Судьи посчитали, что она совершила фальстарт, но позволили заново встать в колодки, пока протест спортсменки рассматривался. 32-летняя легкоатлетка словно не обратила внимание на то, что находится на грани дисквалификации, пробежала за 52,19 секунды и вошла в дюжину лучших бегуний сезона в мире. В очном финальном противостоянии Миллер и Кривошапка должны улучшить свои показатели.

Неплохо выступала в квалификации и Екатерина Конева, специализирующаяся на тройном прыжке. Возможно, 14,20 метров в её исполнении и не поражают воображение, но в текущем сезоне это повторение седьмого результата в мире. С учётом того, что Конева с мая прошлого года выходила всего один раз на старт, это хороший показатель, дающий надежду на полноценное возвращение чемпионки мира в помещении.